В России может появиться День отца

По мнению ведомства, с введением праздника повысится роль отцовства в семейном воспитании. Инициатива также обеспечит формирование положительного образа отца.
Дата нового праздника пока не сообщается. Добавим, что с 1910 года в Канаде и США он в третье воскресенье июня празднуется День отцов, пишет Mail.ru.
В Тюменской области день отца не празднуется, но все предпосылки к этому есть: в прошлом году в Тенистом сквере открыли скульптурную композицию, посвященную «Отцам» — теперь можно и праздник отмечать.