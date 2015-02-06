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В России может появиться День отца

6 февраля 2015, 12:01
В 2016 году в России может появиться государственный праздник День отца, сообщается на сайте министерства труда и социальной защиты.

По мнению ведомства, с введением праздника повысится роль отцовства в семейном воспитании. Инициатива также обеспечит формирование положительного образа отца.

Дата нового праздника пока не сообщается. Добавим, что с 1910 года в Канаде и США он в третье воскресенье июня празднуется День отцов, пишет Mail.ru.

В Тюменской области день отца не празднуется, но все предпосылки к этому есть: в прошлом году в Тенистом сквере открыли скульптурную композицию, посвященную «Отцам» — теперь можно и праздник отмечать.

#Новости#День отца#Минтруда#Женя#Общество
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