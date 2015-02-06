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В России изменился перечень товаров машиностроения, запрещенных для закупки

6 февраля 2015, 12:37
Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, изменяющее перечень товаров машиностроения иностранного производства, запрещенных в России для госзакупки.

Летом 2014 года Правительством России был принят документ, запрещающий закупку различных видов машин и техники для государственных и муниципальных нужд, за исключением техники, произведенной в Белоруссии и Казахстане. Под запрет попали автобусы, медицинские и пожарные спецмашины, а также техника, применяемая в коммунальном хозяйстве, строительстве и целом ряде других сфер.

На прошлой неделе Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, вносящее изменения в перечень запрещенной для закупки техники. Речь идёт, прежде всего, о строительной технике, о технике, используемой при разработке месторождений полезных ископаемых и коммунальной технике. Кроме того, в соответствии с новым постановлением, установленные ограничения больше не распространяются на технику и машины, поставляемые Республикой Армения.

Ограничения также не распространяются на включённые в перечень товары, если они произведены российскими юридическими лицами, ввозящими автокомпоненты для промышленной сборки моторных транспортных средств на основании заключённых с Минэкономразвития России соглашений.

С перечнем товаров машиностроения иностранного производства, закупки которых запрещены для государственных и муниципальных нужд можно ознакомиться по ссылке.

Отметим, что принятые решения направлены на поддержку отечественных производителей товаров машиностроения и повышение уровня локализации производства на территории России.

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