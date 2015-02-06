В России изменился перечень товаров машиностроения, запрещенных для закупки

На прошлой неделе Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, вносящее изменения в перечень запрещенной для закупки техники. Речь идёт, прежде всего, о строительной технике, о технике, используемой при разработке месторождений полезных ископаемых и коммунальной технике. Кроме того, в соответствии с новым постановлением, установленные ограничения больше не распространяются на технику и машины, поставляемые Республикой Армения.