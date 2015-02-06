В 2014 в Тюменской области родились Забава, Ассоль и Световлас

Самыми популярными мужскими именами в 2014 были (по убыванию популярности) Артем, Александр, Максим, Дмитрий, Иван, Кирилл, Михаил, Матвей, Егор, Роман, женскими — Виктория, Анастасия, Дарья, Мария, Анна, Полина, Екатерина, Елизавета, Ксения, София. Артемами назвали 701 новорожденного мальчика, а Викториями — 546 девочек.
В целом, десятка популярных имен охватывает 34,3% новорожденных мальчиков и 36% девочек, таким образом большая вероятность встретить тезку-одногодку есть у трети детей, родившихся в 2014 году.
Самыми редкими мужскими именами в 2014 году были Аврам, Гайдар, Ермак, Световлас, Светозар, Фома. Необычными именами у девочек были Аполинария, Велена, Глафира, Златослава, Забава, Мадонна, Цветана, Царина.