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В 2014 в Тюменской области родились Забава, Ассоль и Световлас

6 февраля 2015, 15:04
О самых популярных и самых редких именах новорожденных на пресс-конференции рассказала начальник областного управления ЗАГС Лидия Смирнова.
Сюжет
Тюмень

Самыми популярными мужскими именами в 2014 были (по убыванию популярности) Артем, Александр, Максим, Дмитрий, Иван, Кирилл, Михаил, Матвей, Егор, Роман, женскими — Виктория, Анастасия, Дарья, Мария, Анна, Полина, Екатерина, Елизавета, Ксения, София. Артемами назвали 701 новорожденного мальчика, а Викториями — 546 девочек.

В целом, десятка популярных имен охватывает 34,3% новорожденных мальчиков и 36% девочек, таким образом большая вероятность встретить тезку-одногодку есть у трети детей, родившихся в 2014 году.

Самыми редкими мужскими именами в 2014 году были Аврам, Гайдар, Ермак, Световлас, Светозар, Фома. Необычными именами у девочек были Аполинария, Велена, Глафира, Златослава, Забава, Мадонна, Цветана, Царина.

#Новости#ЗАГС#Тюмень#Новорожденные#Ирина#Общество
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