Уникальная гибридная операционная появилась в ФЦН в Тюмени

Стоит отметить, что помощь в ФЦН получают граждане 77 регионов страны, причем на бесплатной основе. За четыре года работы врачи провели более 10,4 тысяч операций. «Больше всего пациентов детского возраста. Наша клиника славится технологиями и обладает международным авторитетом. К нам отправляют детей с очень сложным диагнозом — заболеваниями центральной нервной системы, которые требуют немедленного вмешательства», — прокомментировал главный врач центра Альберт Суфианов.