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Уникальная гибридная операционная появилась в ФЦН в Тюмени

6 февраля 2015, 11:23
Уникальная гибридная операционная единственная в России появилась в Федеральном центре нейрохирургии в Тюмени.
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Тюмень

«Уникальность интеллектуальной гибридной операционной состоит в том, что рядом с операционным столом находится томограф. Врач, проводя операцию, видит все, что происходит в организме пациента», — рассказал заведующий организационно-методическим отделом Федерального центра нейрохирургии, врач-нейрохирург Алексей Кудряшов.

Он также добавил, уникальная гибридная операционная заработает в полную мощность к весне текущего года. Пока идет наладка и монтаж оборудования. Такой проект пока не реализован ни в одном городе России.

Стоит отметить, что помощь в ФЦН получают граждане 77 регионов страны, причем на бесплатной основе. За четыре года работы врачи провели более 10,4 тысяч операций. «Больше всего пациентов детского возраста. Наша клиника славится технологиями и обладает международным авторитетом. К нам отправляют детей с очень сложным диагнозом — заболеваниями центральной нервной системы, которые требуют немедленного вмешательства», — прокомментировал главный врач центра Альберт Суфианов.

По словам Алексея Кудряшова, очередность на оказание медуслуг составляет 2–3 недели, и зависит она от степени тяжести заболевания и возраста пациента.

Добавим, Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени появился в 2011 году в рамках национального проекта «Здоровье». Высокотехнологическое лечение финансируется за счет средств федерального бюджета, выделяемых министерством здравоохранения РФ, и является бесплатным для пациентов. В Центре пять отделений: детское, нейрососудистое, вертебрологическое, отделение нейроонкологии, отделение функциональной нейрохирургии. В операционном блоке шесть операционных, оборудованных современной нейрохирургической аппаратурой, включая уникальную рентген операционную, операционные микроскопы, нейроэндоскопическое оборудование, систему нейронавигации, интраоперационное УЗИ и оборудование для проведения интраоперационного нейромониторинга, и др.

Фото: medihost.ru

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