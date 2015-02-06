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Участники программы софинансирования пенсий могут получить налоговый вычет

6 февраля 2015, 16:18
Участники программы могут получить налоговый вычет в размере 13 % от суммы перечисленных дополнительных страховых взносов.
Сюжет
Тюмень

Если участник программы произвел платежи в 2014 году из собственных средств от 2000 до 12000 рублей на накопительную часть трудовой пенсии, то в 2015 году он сможет вернуть от 260 до 1 560 рублей. Налоговым органом вычет предоставляется по окончании года, в котором понесены расходы на уплату дополнительных страховых взносов.

Для получения налогового вычета участнику программы необходимо обратиться в налоговый орган по месту жительства и представить налоговую декларацию, документы, подтверждающие уплату и справку по форме 2-НДФЛ.

Подтверждением ваших расходов будут являться квитанции об уплате дополнительных страховых взносов через банк, а в случае удержания сумм из заработной платы по заявлению работодателю — справка из бухгалтерии. Вычет в сумме расходов на уплату дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии может быть предоставлен также и работодателем по желанию налогоплательщика*.

Для сведения: В Тюменской области за весь период действия программы государственного софинансирования пенсии зарегистрировано более 185,6 тысяч участников, которые перечислили на свои пенсионные счета 261 748 тыс. рублей.

*Возможность для налогоплательщика получить данный вычет у своего работодателя появилась с 1 января 2013 года, изменения внесены в ст. 219 НК РФ пп. «б» п. 3 ст. 1 Федерального закона от 29.12.2012 N 279-ФЗ.

Подробная информация о программе государственного софинансирования пенсии размещена на сайте ПФР www.pfrf.ru. Кроме того, для консультирования граждан по вопросам реализации программы работает телефон 8-800-510-5555 (круглосуточно, бесплатный звонок по России). Телефон «горячей линии» Отделения ПФР по Тюменской области: 270–840.

Фото: http://forumspb.1prime.ru

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