Участники программы софинансирования пенсий могут получить налоговый вычет

Если участник программы произвел платежи в 2014 году из собственных средств от 2000 до 12000 рублей на накопительную часть трудовой пенсии, то в 2015 году он сможет вернуть от 260 до 1 560 рублей. Налоговым органом вычет предоставляется по окончании года, в котором понесены расходы на уплату дополнительных страховых взносов.