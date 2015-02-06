Тюменцам предлагают строить автономные бункеры на случай войны

Сам бункер будет представлять собой типовой быстровозводимый модуль блочного исполнения, место установки указывает сам заказчик. Подобные бункеры может возводить любая строительная компания, которая сейчас занимается бытовыми вагончиками и жилыми боксами. Работать авторы проекта планируют только с индивидуальными заказами. У разных людей разные запросы по уровню автономности и комфорта будущего убежища, потому строительство будет вестись, исходя из требований заказчика. «Допустим, мы можем установить индивидуальный электрогенератор или запитать бункер от общей электросети. Другой самый главный вопрос — это вода. Если на участке заказчика есть скважина, можем подключить ее прямо к убежищу, либо поставить бак определенной емкости. Кому-то захочется поставить бункер на случай биологической угрозы, значит, там нужно будет создать избыточное давление. Иными словами, все будет зависеть от пожеланий и, естественно, будет влиять на конечную цену изделия», — прокомментировал Вадим.