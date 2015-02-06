Тюменцам предлагают строить автономные бункеры на случай войны

«Мир стоит на пороге новой мировой войны. Резко обострившиеся в последние десятилетия политические, экономические и социальные конфликты подтолкнули человечество к краю пропасти, в таких условиях глобальный вооруженный конфликт неизбежен, и, по оценкам независимых аналитиков, унесет жизни более трети населения земного шара», — таким грозным пассажем встречает посетителей интернет-страница «тюменьбункер.рф». Спастись от возможных катаклизмов создатели предлагают строительством индивидуального убежища. Здесь же доступна форма для предварительного заказа.
Впрочем, как рассказал один из авторов идеи Вадим, сейчас это скорее маркетинговое исследование, нежели реальный проект. «Скажем так, мы группа энтузиастов, которые решили проверить, насколько востребована будет эта услуга среди населения, — пояснил он. — Все мы видим, какая непредсказуемая сейчас политическая обстановка. Не знаю, как ее оценивают многие люди, наверное, думают, что конфликт на Донбассе где-то далеко, их не касается, и продолжают жить как жили. Я же полагаю, что лучше быть подготовленным. Думаю, строительство убежищ будет пользоваться спросом».
Сам бункер будет представлять собой типовой быстровозводимый модуль блочного исполнения, место установки указывает сам заказчик. Подобные бункеры может возводить любая строительная компания, которая сейчас занимается бытовыми вагончиками и жилыми боксами. Работать авторы проекта планируют только с индивидуальными заказами. У разных людей разные запросы по уровню автономности и комфорта будущего убежища, потому строительство будет вестись, исходя из требований заказчика. «Допустим, мы можем установить индивидуальный электрогенератор или запитать бункер от общей электросети. Другой самый главный вопрос — это вода. Если на участке заказчика есть скважина, можем подключить ее прямо к убежищу, либо поставить бак определенной емкости. Кому-то захочется поставить бункер на случай биологической угрозы, значит, там нужно будет создать избыточное давление. Иными словами, все будет зависеть от пожеланий и, естественно, будет влиять на конечную цену изделия», — прокомментировал Вадим.
Как показала практика, идея строить бункеры пришла в голову не только тюменцам — подобные проекты существуют и в соседних Курганской и Свердловской областях. Пока тюменским энтузиастам поступило несколько телефонных звонков и одна онлайн-заявка. Впрочем, какие-то выводы пока делать рано, говорит Вадим, проект существует всего две недели.
Фото: тюменьбункер.рф