Тюменцам предлагают придумать памятные таблицы для деревьев

Участие в нем могут принять все желающие. Задача: разработать дизайн и техническое задание для изготовления именных табличек, которые будут размещаться на местах посадок. В первую очередь конкурсантам предлагается подумать над общим информационным стендом с названием проекта, годом посадки деревьев и по порядку номером и ФИО того, в честь кого это дерево посажено. На деревьях таблички с номерами. Но участники могут и предложить свою концепцию и свой вариант как увековечить память погибших в Великой Отечественной войне в рамках реализации проекта «Лес Победы».