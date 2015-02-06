Тюменцам предлагают придумать памятные таблицы для деревьев

Общероссийское экологическое общественное движение «Зеленая Россия» в рамках проекта «Лес Победы» организует конкурс «Именная табличка».
Участие в нем могут принять все желающие. Задача: разработать дизайн и техническое задание для изготовления именных табличек, которые будут размещаться на местах посадок. В первую очередь конкурсантам предлагается подумать над общим информационным стендом с названием проекта, годом посадки деревьев и по порядку номером и ФИО того, в честь кого это дерево посажено. На деревьях таблички с номерами. Но участники могут и предложить свою концепцию и свой вариант как увековечить память погибших в Великой Отечественной войне в рамках реализации проекта «Лес Победы».
Для участия в конкурсе необходимо подать заявку до 10 февраля 2015 года на электронный адрес: [email protected] в теме указать «Конкурс «Именная табличка». Заявка должна включать в себя название региона (населенный пункт), ФИО, возраст, макет (внешний вид таблички (2 стороны: лицевая и тыльная), техническое задание на изготовление, расчет стоимости изготовления (в ценах региона).
Сами работы на конкурс принимаются до 28 февраля 2015 года. Присланные макеты (в формате jpeg) размещаются на сайте www.les1945.ru в разделе конкурсы. Ознакомиться с ними и проголосовать смогут все желающие. До 15 марта оргкомитет определяет победителя, который получает сертификат, подтверждающий авторство именной таблички проекта «Лес Победы».
Фото: http://www.mordovmedia.ru