Тюменец воровал в основном у друзей, но могут быть еще жертвы

В Тюмени задержан 24-летний местный житель, который обворовал нескольких друзей. Полиция считает, что мужчина может быть причастен к совершению и других аналогичных преступлений.
Безработный гражданин сначала украл у своего знакомого банковскую карту, рядом с которой был записан пин-код, а затем снял с нее денежные средства. Этот случай произошел в августе прошлого года. Около недели назад другой приятель злоумышленника попросил у него о помощи. Человеку должны были перевести деньги, и он дал номер счета друга. Средства на счет поступили, однако владелец карты не отдал их товарищу.
Как сообщили в пресс-службе УМВД по г. Тюмени, по данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Кража» УК РФ. Оперативниками установлен еще один гражданин, который, возможно, также пострадал от рук злоумышленника.
Если вы обладаете информацией о противоправных действиях, совершенных данным человеком, просим обращаться в отдел полиции № 8 УМВД России по г. Тюмени по адресу ул. Белинского, 22, или по телефонам: 794–262, 8-963-057-05-06.