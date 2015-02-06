Тюменец воровал в основном у друзей, но могут быть еще жертвы

Безработный гражданин сначала украл у своего знакомого банковскую карту, рядом с которой был записан пин-код, а затем снял с нее денежные средства. Этот случай произошел в августе прошлого года. Около недели назад другой приятель злоумышленника попросил у него о помощи. Человеку должны были перевести деньги, и он дал номер счета друга. Средства на счет поступили, однако владелец карты не отдал их товарищу.