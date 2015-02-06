Студенты могут жаловаться на повышение платы за обучение

«Если у студентов есть какие-то проблемы в этой части, они должны обращаться в Рособрнадзор и указывать, что нарушаются их права», — сказал в четверг замглавы Минобрнауки Александр Климов. Он добавил, что министерство во многом рассчитывает на уполномоченного по правам студентов в РФ Артема Хромова. «Мы серьезно рассчитываем на его активность, он участвует в мониторинге всех происходящих в вузах процессов. Важно то, что он получает информацию от самих студентов. Одно дело — на сайтах смотреть документы, где указаны цены, другое — непосредственно общаться с ребятами», — отметил Климов.
По его словам, никаких сигналов о систематическом нарушении законодательства в вопросе платы за обучение в Минобрнауки не поступало. «В случае поступления подобных сигналов министерство незамедлительно рассмотрит каждый случай», — заключил замглавы ведомства. Согласно действующему законодательству, вуз не имеет права изменять стоимость уже заключенного договора со студентом на протяжении всего периода обучения, за исключением учета изменения уровня инфляции.
Ранее уполномоченный по правам студентов в России, председатель Российского студенческого союза Артем Хромов сообщил, что к нему поступило несколько обращений о возможном повышении платы за обучение в вузах. В связи с этим Хромов намерен провести мониторинг в данной сфере.
Сигналы об изменении уровня оплаты также поступили и в Общероссийский народный фронт (ОНФ). По данным организации, в одних случаях повышение цен значительно превышает средний уровень инфляции, иногда доходя до 25%. «Помимо этого, некоторые вузы привязываются в договорах к доллару или евро, а другие — ориентируются курсы Центрального банка, хотя прямо об этом и не говорят», — отмечали в ОНФ.
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