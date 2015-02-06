Студенты могут жаловаться на повышение платы за обучение

«Если у студентов есть какие-то проблемы в этой части, они должны обращаться в Рособрнадзор и указывать, что нарушаются их права», — сказал в четверг замглавы Минобрнауки Александр Климов. Он добавил, что министерство во многом рассчитывает на уполномоченного по правам студентов в РФ Артема Хромова. «Мы серьезно рассчитываем на его активность, он участвует в мониторинге всех происходящих в вузах процессов. Важно то, что он получает информацию от самих студентов. Одно дело — на сайтах смотреть документы, где указаны цены, другое — непосредственно общаться с ребятами», — отметил Климов.