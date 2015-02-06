Стоимость части реагентов для очистки воды с конца прошлого года выросла почти вдвое

«Все затраты, в том числе и на реагенты для очистки воды, учитываются при формировании тарифа на холодное водоснабжение. Рост стоимости тех или иных групп материалов рассчитывается исходя из прогнозных значений инфляции и индекса цен. При этом есть предельный индекс роста тарифа, который мы не должны превышать при формировании производственной программы, включающей все затраты на оказание услуг холодного водоснабжения, — рассказывает Мугаммир Галиуллин, генеральный директор компании „Тюмень Водоканал“, — в конце прошлого года мы получили извещение от поставщиков реагентов для очистки воды об увеличении стоимости их продукции, к примеру, сульфат алюминия вырос в цене сразу вдвое, естественно, что спрогнозировать такой резкий скачок цен, в рамках формирования годового тарифа, было невозможно. Сейчас тариф на холодное водоснабжение уже утвержден и нам приходится искать пути компенсации такого резкого увеличения затрат на очистку воды, чтобы обеспечить выполнение всех мероприятий производственной программы. Изменение технологии очистки вопрос очень серьёзный, поскольку от этого напрямую зависит качество поставляемой тюменцам воды. В этом направлении требуется целый комплекс лабораторных и промышленных испытаний, чем мы сейчас и занимаемся. На данном этапе мы будем искать возможность экономии за счет других материалов: запорно-регулирующей арматуры, насосного оборудования и т.д.».
Уже сейчас специалисты предприятия изменили режим подачи воды в город, максимально увеличив подачу с Велижанской водоочистной станции, чтобы сократить нагрузку на Метелёвскую и тем самым снизить расход реагентов.
В свою очередь группа компаний «Росводоканал», в которую входит и тюменский водоканал, взяла курс на поиск альтернативных поставщиков и подрядчиков.
«Росводоканал» принял решение помимо проведения традиционных электронных торгов, напрямую познакомиться с потенциальными подрядчиками и привлечь к сотрудничеству и участию в тендерах новых участников, как из числа малого и среднего бизнеса, так и из числа крупных межрегиональных компаний. Не станут исключением и тюменские предприятия.
20 февраля 2015 года ГК «Росводоканал» проведет в Москве первое такое мероприятие из серии конференций для поставщиков и подрядчиков «Росводоканал-2015. Качественное сотрудничество — новые возможности», в рамках которого будут представлены планы закупок «Росводоканала» в 2015–2016 годах.
После Москвы ГК «Росводоканал» планирует провести конференции еще в 4 российских городах: 25 февраля — в Омске, 27 февраля — Воронеже, 3 марта — в Оренбурге, 5 марта — в Краснодаре. Тюменских предпринимателей, заинтересованных в сотрудничестве в водно-коммунальной сфере, приглашают зарегистрироваться на сайте «Росводоканала» и получить бесплатное приглашение на любую из предстоящих конференций.
В рамках проводимых мероприятий предприниматели из различных регионов России смогут установить прямой диалог с профильными специалистами компании и получить информацию о новых возможностях сотрудничества, открытости доступа к тендерам и прозрачности системы закупок. Предусматривается возможность участников рассказать о перспективах сдерживания инфляции и реализации политики импортозамещения, сообщает руководитель пресс-службы компании «Тюмень Водоканал» Иван Камельских.
«Новый формат конференций актуализирует работу электронных торгов. Кроме того, наши усилия направлены на развитие и поддержку проектов в сфере капитального ремонта, строительно-монтажных работ, привлечения производителей оборудования и материалов, оптимизацию затрат, повышение эффективности работы. Всё это, в том числе даст нам возможность следовать политике сдерживания резкого роста тарифов для населения», — заявил Виктор Благовещенский, генеральный директор ООО УК «Росводоканал».