Стоимость части реагентов для очистки воды с конца прошлого года выросла почти вдвое

«Все затраты, в том числе и на реагенты для очистки воды, учитываются при формировании тарифа на холодное водоснабжение. Рост стоимости тех или иных групп материалов рассчитывается исходя из прогнозных значений инфляции и индекса цен. При этом есть предельный индекс роста тарифа, который мы не должны превышать при формировании производственной программы, включающей все затраты на оказание услуг холодного водоснабжения, — рассказывает Мугаммир Галиуллин, генеральный директор компании „Тюмень Водоканал“, — в конце прошлого года мы получили извещение от поставщиков реагентов для очистки воды об увеличении стоимости их продукции, к примеру, сульфат алюминия вырос в цене сразу вдвое, естественно, что спрогнозировать такой резкий скачок цен, в рамках формирования годового тарифа, было невозможно. Сейчас тариф на холодное водоснабжение уже утвержден и нам приходится искать пути компенсации такого резкого увеличения затрат на очистку воды, чтобы обеспечить выполнение всех мероприятий производственной программы. Изменение технологии очистки вопрос очень серьёзный, поскольку от этого напрямую зависит качество поставляемой тюменцам воды. В этом направлении требуется целый комплекс лабораторных и промышленных испытаний, чем мы сейчас и занимаемся. На данном этапе мы будем искать возможность экономии за счет других материалов: запорно-регулирующей арматуры, насосного оборудования и т.д.».