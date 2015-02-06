«Рубин» в гостях потерпел поражение от «Тороса»

Во втором тайме Дениса Францкевича в воротах сменил Михаил Шукаев. Отрезок прошел без голов, хотя гости несколько раз имели возможность «распечатать» ворота соперника. Решилась судьба матча в третьем периоде, когда на 48-й минуте отскочившую от Шукаева подхватил Артем Кислый. До разгромного счет довел Василий Мордвинов. Случилось это на 51-ой минуте.