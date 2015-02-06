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«Рубин» в гостях потерпел поражение от «Тороса»

6 февраля 2015, 09:24
Тюменский «Рубин» в мачте последней выездной серии этого сезона ВХЛ уступил нефтекамскому «Торосу» — 5:1. Единственную шайбу гости забили под занавес третьего периода.

В первом же тайме «Торос» умудрился закинуть сразу три безответных гола, сообщает пресс-служба ХК «Рубин». На 7-ой минуте счет открыл Алексей Митрофанов, а затем Алексей Панков увеличил разрыв до двух очков. В обоих эпизодах «рубиновцы» сами дали сопернику вплотную приблизиться к своим воротам. Незадолго до сирены Панков оформил дубль.

Во втором тайме Дениса Францкевича в воротах сменил Михаил Шукаев. Отрезок прошел без голов, хотя гости несколько раз имели возможность «распечатать» ворота соперника. Решилась судьба матча в третьем периоде, когда на 48-й минуте отскочившую от Шукаева подхватил Артем Кислый. До разгромного счет довел Василий Мордвинов. Случилось это на 51-ой минуте.

Под конец периода «рубиновцы» все-таки ушли от обидного «сухого» счета. На 58-й минуте Сергей Севостьянов точной передачей вывел один на один с вратарем Сергея Шестакова — 5:1.

Следующий матч серии «Рубин» проведет уже завтра, 7 февраля, против ижевской «Ижстали».

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