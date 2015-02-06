«Рубин» в гостях потерпел поражение от «Тороса»

В первом же тайме «Торос» умудрился закинуть сразу три безответных гола, сообщает пресс-служба ХК «Рубин». На 7-ой минуте счет открыл Алексей Митрофанов, а затем Алексей Панков увеличил разрыв до двух очков. В обоих эпизодах «рубиновцы» сами дали сопернику вплотную приблизиться к своим воротам. Незадолго до сирены Панков оформил дубль.
Во втором тайме Дениса Францкевича в воротах сменил Михаил Шукаев. Отрезок прошел без голов, хотя гости несколько раз имели возможность «распечатать» ворота соперника. Решилась судьба матча в третьем периоде, когда на 48-й минуте отскочившую от Шукаева подхватил Артем Кислый. До разгромного счет довел Василий Мордвинов. Случилось это на 51-ой минуте.
Под конец периода «рубиновцы» все-таки ушли от обидного «сухого» счета. На 58-й минуте Сергей Севостьянов точной передачей вывел один на один с вратарем Сергея Шестакова — 5:1.
Следующий матч серии «Рубин» проведет уже завтра, 7 февраля, против ижевской «Ижстали».