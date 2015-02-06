Производители электроники снова поднимут цены из-за экологических сборов

Экологический (утилизационный) сбор — это дополнительное фискальное бремя к действующей с 1992 года плате за негативное воздействие на окружающую среду, сейчас он распространяется на автомобили. Расширенную версию сбора под контролем Росприроднадзора будут обязаны уплачивать производители и импортеры при выпуске продукции или ввозе ее на территорию РФ. Росприроднадзор будет обязан довести до сведения плательщиков информацию об уплате и указать счета на своем сайте. Списки облагаемых сбором товаров правительство планирует дополнять каждые три года. Платить сбор, согласно материалам Минприроды, необходимо будет в 2015 году до 15 октября 2015 года (за 9 месяцев 2015 года); в 2016 году — до 1 февраля 2016 года (за октябрь, ноябрь, декабрь 2015 года); начиная с 2017 года — ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным периодом.