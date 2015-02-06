Производители электроники снова поднимут цены из-за экологических сборов

Наибольшая ставка в 4,5% экологического налога будет наложена на производителей и импортеров всех электрических приборов, в том числе компьютеров, сотовых телефонов, фото- и видеоаппаратуры и бытовой техники.
Кроме электроники, сбор распространят еще на семь категорий товаров: «Бумага и изделия из бумаги» (картон, бланки, тетради, обои и проч.), «Изделия резиновые и пластмассовые» (шины, покрышки, камеры, трубы и профили пластмассовые/резиновые, линолеум, упаковка и проч.), «Продукты минеральные неметаллические прочие» (стеклянная тара, зеркала, керамика, стеклопакеты, зеркала и др.), «Масла нефтяные смазочные», «Металлы основные» (профили, уголки, проволока, рельсы железнодорожные и проч.), «Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования» (строительные металлоконструкции, инструменты, ножи, металлоконструкции и пр.), «Древесина и изделия из дерева и пробки, кроме мебели; изделия из соломки и материалов для плетения» (шпалы, брусья, паркет, тара деревянная и проч.). Все они получили ставку сбора в 1,5%. Об этом пишет газета «Известия».
Экологический (утилизационный) сбор — это дополнительное фискальное бремя к действующей с 1992 года плате за негативное воздействие на окружающую среду, сейчас он распространяется на автомобили. Расширенную версию сбора под контролем Росприроднадзора будут обязаны уплачивать производители и импортеры при выпуске продукции или ввозе ее на территорию РФ. Росприроднадзор будет обязан довести до сведения плательщиков информацию об уплате и указать счета на своем сайте. Списки облагаемых сбором товаров правительство планирует дополнять каждые три года. Платить сбор, согласно материалам Минприроды, необходимо будет в 2015 году до 15 октября 2015 года (за 9 месяцев 2015 года); в 2016 году — до 1 февраля 2016 года (за октябрь, ноябрь, декабрь 2015 года); начиная с 2017 года — ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным периодом.
«Повышение цен в связи с этим новым проектом неизбежно — поставщики будут просто вынуждены поднять цены, — говорит Антон Гуськов, директор по связям с общественностью Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники, в которую входят все главные игроки рынка бытовой техники (Phillips, IBM, HP, „Эльдорадо“, „М.Видео“ и др). — В законе, подписанном президентом, ставка должна взиматься исходя из стоимости утилизации устройства или товара. Проект Минприроды, в свою очередь, этому закону противоречит. Он предлагает взимать процент от себестоимости устройства, а не стоимости его утилизации. Например, холодильник премиального бренда утилизировать стоит столько же, сколько и дешевого российского».
Чтобы уйти от уплаты налога, производители либо импортеры товара должны сами объединиться и профинансировать строительство нужной для переработки мусора инфраструктуры (то есть МПЗ или МСЗ), в противном случае они должны будут заплатить налог, объясняла «Известиям» начальник управления государственного экологического надзора Росприроднадзора Наталья Соколова. Общий размер дохода бюджета от сбора налога в 2015 году запланирован на уровне 30 млрд рублей (в 2016 — 20 млрд рублей, 2017 — 14 млрд рублей). Кроме того, Минприроды ожидает 400 млн налоговых доходов от создания новых рабочих мест (ежегодно запланирован рост на 10 тысяч). Таким образом, министерство планирует вытащить мусороперерабатывающую отрасль из убытков — в 2013 они составили 1,32 млрд рублей.
Общие затраты, требующиеся на борьбу с твердыми бытовыми отходами, государство оценивает в 40 раз больше предполагаемых доходов от сбора — около 1,8 трлн рублей. Минприроды также указывает, что «существенное увеличение представляется нецелесообразным, поскольку это приведет … к значительному росту цен на товары и услуги для населения».
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