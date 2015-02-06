Очевидцев аварии на Республики просят откликнуться

Напомним, что вчера утром, примерно в 10:15, на перекрестке столкнулись автомобили «ВАЗ-211540» и Fiat Albea. Иномарка двигалась по Республики в направлении путепровода по улице Пермякова, когда в нее врезалась «пятнадцатая», поворачивавшая с Республики на Геологоразведчиков. В аварии никто не пострадал.