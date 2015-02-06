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Очевидцев аварии на Республики просят откликнуться

6 февраля 2015, 10:43
В Тюмени ищут очевидцев автомобильной аварии, произошедшей в четверг, 5 февраля, на пересечении улиц Республики и Геологоразведчиков.

Напомним, что вчера утром, примерно в 10:15, на перекрестке столкнулись автомобили «ВАЗ-211540» и Fiat Albea. Иномарка двигалась по Республики в направлении путепровода по улице Пермякова, когда в нее врезалась «пятнадцатая», поворачивавшая с Республики на Геологоразведчиков. В аварии никто не пострадал.

Как рассказала Анастасия, находившаяся в момент аварии в салоне Fiat Albea, водитель «пятнадцатой» сначала признал свою вину, однако потом стал отказываться от своих слов, из-за чего возникла спорная ситуация. Дорожный знак, запрещающий поворот на перекрестке мужчина, по его словам, «не заметил».

Видеорегистратор, установленный в Fiat, выключился в момент удара, поэтому Анастасия просит всех, кто стал очевидцем данного происшествия, или чей видеорегистратор зафиксировал момент аварии, помочь установить истину. Связаться с девушкой можно по телефону: 8-982-921-82-27.

#Новости#Автомобили#Транспорт#Маша#Общество
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