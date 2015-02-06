Наркотики в Тюмень попадали из Казахстана, Белоруссии, Китая и Европы

В ходе совещания было отмечено, что при анализе оперативной обстановки в 2014 году можно выделить два фактора — уменьшение количества преступлений связанных с наркотиками опийной группы и активизацию деятельности преступных групп, специализирующихся на сбыте синтетики. Об этом свидетельствуют и предварительные данные департамента здравоохранения за 2014 год. Если в начале прошлого года не менее 45 % от общего числа лиц с диагнозом наркомания были потребители героина, то сегодня акцент смещен в сторону синтетических наркотиков.