Наркотики в Тюмень попадали из Казахстана, Белоруссии, Китая и Европы

В 2014 году в Тюменской области было возбуждено более 1200 уголовных дел по фактам наркопреступлений. Оперативникам удалось пресечь поставку на территорию региона 168 оптовых партий опасных веществ, в том числе порядка 70 килограмм «синтетики». Из незаконного оборота изъято почти 200 килограмм различных наркотических средств и психоактивных веществ.
Это лишь небольшая часть цифр, озвученная начальником УФСКН по Тюменской области Юрием Тхазаплижевым на заседании коллегии с участием вице-губернатора Сергея Сарычева и руководителей органов законодательной и исполнительной власти.
В ходе совещания было отмечено, что при анализе оперативной обстановки в 2014 году можно выделить два фактора — уменьшение количества преступлений связанных с наркотиками опийной группы и активизацию деятельности преступных групп, специализирующихся на сбыте синтетики. Об этом свидетельствуют и предварительные данные департамента здравоохранения за 2014 год. Если в начале прошлого года не менее 45 % от общего числа лиц с диагнозом наркомания были потребители героина, то сегодня акцент смещен в сторону синтетических наркотиков.
«С учетом того, что ключевое влияние на развитие наркоситуации в области оказывает деятельность организованных преступных групп, определены и приоритеты работы управления наркоконтроля. Как результат — пресечена деятельность 59 организованных преступных групп и групп лиц по предварительному сговору. К ответственности по возбужденным делам привлечено 106 организаторов и членов организованных преступных групп. Каждый второй осужден к пяти и более годам лишения свободы», — рассказали в пресс-службе УФСКН по Тюменской области.
Там отметили, что в прошлом году было пресечено три международных канала поставки наркотиков из Республики Казахстан, 8 фактов поступления сильнодействующих веществ из Республики Беларусь. Произведено 77 изъятий на пунктах сортировки почтовой корреспонденции, общей массой свыше 40 килограмм. Различные вещества поступали в область из Москвы, выделен один факт поставки наркотиков из Китая, а также 13 фактов поставки небольших партий наркотиков из Нидерландов, Польши, Германии, Канады и Украины.
В ходе заседания коллегии были отмечены и некоторые недоработки, которые поставлены на контроль с требованием принять ряд действенных мер для устранения недостатков.
«К сожалению, жители нашей области сообщают о правонарушениях в сфере незаконного оборота наркотиков, когда беда коснулась их семьи или ближайшего окружения. Наша задача донести до населения необходимость проявлять свою гражданскую позицию и содействовать правоохранительным органам во всех случаях, если вы стали свидетелями совершения противоправных действий. А для этого созданы все условия, в том числе анонимность и конфиденциальность источников информации», — отметил вице-губернатор области Сергей Сарычев.