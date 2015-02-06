На два брака в области в 2014 году приходился один развод

Если рождаемость в области выросла на 4% (зарегистрировано 24821 рождения), то браки стали заключать реже — этот показатель уменьшился на 5,2%. Лидия Смирнова связывает это с падением рождаемости в начале 1990-х годов — дети, родившиеся тогда, достигают возраста, в котором чаще всего заключаются браки. Спад рождаемости будет отражаться на количестве браков примерно в течение 10 лет.