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На два брака в области в 2014 году приходился один развод

6 февраля 2015, 12:29
В Тюменской области в прошлом году было зарегистрировано 13902 брака и 7977 разводов. Статистику о госрегистрации актов гражданского состояния на пресс-конференции озвучила начальник областного управления ЗАГС Лидия Смирнова.
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Тюмень

Если рождаемость в области выросла на 4% (зарегистрировано 24821 рождения), то браки стали заключать реже — этот показатель уменьшился на 5,2%. Лидия Смирнова связывает это с падением рождаемости в начале 1990-х годов — дети, родившиеся тогда, достигают возраста, в котором чаще всего заключаются браки. Спад рождаемости будет отражаться на количестве браков примерно в течение 10 лет.

Согласно статистике самый большой процент мужчин и женщин вступает в брак в возрасте от 25 до 34 лет. В этом возрасте в 2014 году женились 52,3% мужчин и 43,5% женщин. Больше трети представительниц прекрасного пола (37,7%) вышли замуж в возрасте 18–24 лет.

«Среди женщин брачный возраст повысился: если раньше чаще вступали в брак до 25 лет, то теперь с 25 до 34», — комментирует Лидия Смирнова.

72% мужчин и 71% женщин вступили в брак впервые.

876 иностранных граждан заключили браки на территории Тюменской области, больше всего среди них азербайджанцев (178), казахов, таджиков, украинцев.

2014 год стал рекордным по количеству зарегистрированных двоен и троен: в 2013 году родилась 261 двойня и 5 троен, а в 2014 — 288 двоен и 7 троен.

В целом, в области наблюдается естественный прирост населения за счет Тюмени, Тобольска, Ишима, Голышмановского, Сорокинского, Тюменского, Уватского, Упоровского и Ялуторовского районов, в остальных районах число умерших превышает число родившихся.

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