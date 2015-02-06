Грабитель напал на тюменку в подземном переходе

«Уже в отделе полиции № 1 были установлены все обстоятельства. 22-летний гражданин, находясь в подземном пешеходном переходе, попытался у одиноко идущей женщины отобрать сумку, та стала сопротивляться. Мужчина ударил ее несколько раз и все же забрал имущество. Это заметили прохожие, которые и не дали злоумышленнику скрыться с похищенным», — сообщает пресс-служба УМВД России по г. Тюмени.