Грабитель напал на тюменку в подземном переходе

В Тюмени неравнодушные граждане помогли полиции задержать грабителя, который отобрал сумку у женщины. Преступление произошло в подземном пешеходном переходе на улице Пермякова.
Вчера около 20.00 в полицию поступило сообщение, что тюменку ограбил неизвестный. Прибывший на место происшествия экипаж ГИБДД задержал подозреваемого, которого удерживали неравнодушные горожане, пришедшие на помощь потерпевшей.
«Уже в отделе полиции № 1 были установлены все обстоятельства. 22-летний гражданин, находясь в подземном пешеходном переходе, попытался у одиноко идущей женщины отобрать сумку, та стала сопротивляться. Мужчина ударил ее несколько раз и все же забрал имущество. Это заметили прохожие, которые и не дали злоумышленнику скрыться с похищенным», — сообщает пресс-служба УМВД России по г. Тюмени.
Там отметили, что гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж). Сейчас подозреваемый находится под стражей на основании ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.
Стражи правопорядка устанавливают его личность, так как предполагается, что задержанный ввел в заблуждение полицейских, представившись другим именем.