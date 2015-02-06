nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Грабитель напал на тюменку в подземном переходе

6 февраля 2015, 16:55
В Тюмени неравнодушные граждане помогли полиции задержать грабителя, который отобрал сумку у женщины. Преступление произошло в подземном пешеходном переходе на улице Пермякова.
Сюжет
Тюмень

В Тюмени неравнодушные граждане помогли полиции задержать грабителя, который отобрал сумку у женщины. Преступление произошло в подземном пешеходном переходе на улице Пермякова.

Вчера около 20.00 в полицию поступило сообщение, что тюменку ограбил неизвестный. Прибывший на место происшествия экипаж ГИБДД задержал подозреваемого, которого удерживали неравнодушные горожане, пришедшие на помощь потерпевшей.

«Уже в отделе полиции № 1 были установлены все обстоятельства. 22-летний гражданин, находясь в подземном пешеходном переходе, попытался у одиноко идущей женщины отобрать сумку, та стала сопротивляться. Мужчина ударил ее несколько раз и все же забрал имущество. Это заметили прохожие, которые и не дали злоумышленнику скрыться с похищенным», — сообщает пресс-служба УМВД России по г. Тюмени.

Там отметили, что гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж). Сейчас подозреваемый находится под стражей на основании ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Стражи правопорядка устанавливают его личность, так как предполагается, что задержанный ввел в заблуждение полицейских, представившись другим именем.

#Новости#Грабеж#Тюмень#УМВД России по г. Тюмени#Таня#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25