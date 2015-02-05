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Юные баскетболисты выявят сильнейших в Тюмени

5 февраля 2015, 16:42
С 6 по 8 февраля в СДЮСШОР № 3 (ул. Садовая 109 корпус 1) состоится первенство города Тюмени по баскетболу. В пятницу и субботу матчи начнутся в 10 часов, в воскресенье старт играм дадут в 9 часов утра. Торжественное открытие турнира запланировано на 12 часов субботы.
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Главная цель соревнований — просмотр и отбор лучших игроков, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени. Из них затем будет сформирована сборная города, которой предстоит в конце февраля отстаивать «баскетбольную» честь Тюмени на областной Спартакиаде учащихся.

В рамках предстоящего первенства Тюмени за звание лучших во владении оранжевым мячом поспорят команды юношей 1999–2000 годов рождения. Пока желание принять участие изъявили пять команд: «Рубин», ОСДЮСШОР, СДЮСШОР No 3, гимназия No12 и коллектив из поселка Каскара.

#Новости#Спортивные школы#Дети#Баскетбол#Алексей#Спорт
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