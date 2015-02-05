Юные баскетболисты выявят сильнейших в Тюмени

С 6 по 8 февраля в СДЮСШОР № 3 (ул. Садовая 109 корпус 1) состоится первенство города Тюмени по баскетболу. В пятницу и субботу матчи начнутся в 10 часов, в воскресенье старт играм дадут в 9 часов утра. Торжественное открытие турнира запланировано на 12 часов субботы.

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