Юные баскетболисты выявят сильнейших в Тюмени

Главная цель соревнований — просмотр и отбор лучших игроков, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени. Из них затем будет сформирована сборная города, которой предстоит в конце февраля отстаивать «баскетбольную» честь Тюмени на областной Спартакиаде учащихся.
В рамках предстоящего первенства Тюмени за звание лучших во владении оранжевым мячом поспорят команды юношей 1999–2000 годов рождения. Пока желание принять участие изъявили пять команд: «Рубин», ОСДЮСШОР, СДЮСШОР No 3, гимназия No12 и коллектив из поселка Каскара.