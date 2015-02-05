«Ваш ломбард» оставил без денег полтысячи тюменцев

«В течение длительного периода эта схема работала. Граждан, желающих быстрой выгоды, становилось все больше. Каждый из них приносил от 50 и более тысяч рублей — минимальный взнос. 8 декабря 2014 года руководство коммерческой фирмы исчезло вместе с деньгами. В связи с этим граждане вынуждены были обратиться в правоохранительные органы», — рассказали в пресс-службе прокуратуры области.