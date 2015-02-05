«Ваш ломбард» оставил без денег полтысячи тюменцев

В течение 2,5 лет в Тюмени по улице Пермякова располагался офис ООО «Ваш ломбард». Как сообщили в пресс-службе прокуратуры области, сотрудники компании, прикрываясь внешне законной деятельностью, привлекали денежные накопления граждан под высокие проценты (от 4% в месяц), заключая с ними договоры займа. При этом, используя опыт «финансовых пирамид», данная организация привлекала клиентов повышенными процентами при условии последующих займов. Человек вновь вкладывал деньги сам, привлекал родственников и знакомых.
«В течение длительного периода эта схема работала. Граждан, желающих быстрой выгоды, становилось все больше. Каждый из них приносил от 50 и более тысяч рублей — минимальный взнос. 8 декабря 2014 года руководство коммерческой фирмы исчезло вместе с деньгами. В связи с этим граждане вынуждены были обратиться в правоохранительные органы», — рассказали в пресс-службе прокуратуры области.
Проверкой установлено, что ООО «Ваш ломбард» имеет юридический адрес в г. Екатеринбурге, а по всей России ими открыто около 40 офисов, подобных тюменскому. При этом трудовые договоры с работниками тюменского офиса не заключались, надлежащий бухгалтерский учет не велся, по банковскому счету ООО «Ваш ломбард» операции не проводились, принимаемые наличные денежные средства граждан переводились в г. Екатеринбург, откуда и осуществлялось всё руководство.
Сейчас известно о более 500 обманутых вкладчиках в Тюмени, порядка 210 из них обратились в правоохранительные органы.
«В связи с общественным резонансом прокуратурой области материалы проверки были истребованы и изучены, после чего обсуждены на межведомственном совещании с участием сотрудников следственного управления УМВД области. 2 февраля 2015 года следственной частью следственного управления УМВД области по данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество). Расследование уголовного дела поставлено на контроль прокуратуры Тюменской области», — добавили в ведомстве.
Обманутые вкладчики могут обратиться за помощью в правоохранительные органы.