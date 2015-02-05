В январе в Тюмени ликвидировано семь наркопритонов

За январь сотрудники регионального управления ФСКН ликвидировали семь наркопритонов, находившихся в различных районах Тюмени. Их организацией и содержанием занимались лица, ранее судимые за различные преступления, в том числе, связанные с незаконным оборотом наркотиков.
В настоящее время в отношении 11 организаторов наркопритонов возбуждены уголовные дела, предусмотренные частями статьи 232 Уголовного Кодекса РФ (организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), ведется следствие. В отношении 16 посетителей притонов составлены административные протоколы, по ст. 6.9 Кодекса об административных правонарушениях РФ (потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача).
Как отметили в пресс-службе УФСКН России по Тюменской области, все семь наркопритонов были организованы для потребления синтетических наркотиков.
Наркополицейские призывают жителей города Тюмени и области к сотрудничеству в борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Любая информация, связанная с совершением преступлений в этой сфере, принимается круглосуточно по телефону доверия: 27-00-00. Анонимность гарантируется. Также звонки принимаются по телефону единого антинаркотического номера ФСКН России 8-800-345-67-89. Звонок бесплатный. Онлайн-обращения можно оставить в разделе «Интернет-приемная» на официальном сайте управления.