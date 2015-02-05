nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В Тюменской области появились Булгаков, Шаляпин и Евгений Онегин

5 февраля 2015, 16:25
Тюменцы стали менять имена и фамилии чаще: в 2014 году число поменявших имена увеличилось на 11,4% по сравнению с 2013. В 2014 году по этой причине новый паспорт получили 977 жителей Тюменской области.

Тюменцы стали менять имена и фамилии чаще: в 2014 году количество смены имен увеличилось на 11,4% по сравнению с 2013. В 2014 году по этой причине паспорт поменяли 977 жителей Тюменской области.

Такая тенденция наблюдается не только в Тюменской области, но и по всей России, отметила на сегодняшней пресс-конференции начальник управления ЗАГС по Тюменской области Лидия Смирнова.

Она назвала самые яркие примеры перемены имен. Так, в 2014 году в Тюменской области люди взяли фамилии Булгаков, Шаляпин, кто-то стал Евгением Онегиным. Меняли также фамилии на европейские: Бухгольц, Вагнер, Фишер, Фокс, Герберт, Вайсберг, Бендорф, Ричардсон, Джонсон, Робертс, Нилсон.

«Мы думаем, что чаще всего меняют фамилии граждане, которые переезжают на постоянное место жительства в другую страну», — комментирует Лидия Смирнова.

Также Лидия Сергеевна рассказала, что один мужчина решил не мудрствовать и сменил имя на то же, что было написано в образце — Иванов Иван Иванович.

Также меняли фамилии на Орда, Граф, Мавроди, Богатый, Ермак, Аптекарь, Счастливая, были и «двойные» перемены — Ярослава Ярославовна Оболенская.

Термином «перемена имени» сотрудники управления ЗАГС называют также перемену отчества или фамилии. Смену фамилии в связи с замужеством в эти статистические данные не включают.

#Новости#Тюменская область#ЗАГС#Ирина#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25