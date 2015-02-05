В Тюменской области появились Булгаков, Шаляпин и Евгений Онегин

Тюменцы стали менять имена и фамилии чаще: в 2014 году количество смены имен увеличилось на 11,4% по сравнению с 2013. В 2014 году по этой причине паспорт поменяли 977 жителей Тюменской области.
Такая тенденция наблюдается не только в Тюменской области, но и по всей России, отметила на сегодняшней пресс-конференции начальник управления ЗАГС по Тюменской области Лидия Смирнова.
Она назвала самые яркие примеры перемены имен. Так, в 2014 году в Тюменской области люди взяли фамилии Булгаков, Шаляпин, кто-то стал Евгением Онегиным. Меняли также фамилии на европейские: Бухгольц, Вагнер, Фишер, Фокс, Герберт, Вайсберг, Бендорф, Ричардсон, Джонсон, Робертс, Нилсон.
«Мы думаем, что чаще всего меняют фамилии граждане, которые переезжают на постоянное место жительства в другую страну», — комментирует Лидия Смирнова.
Также Лидия Сергеевна рассказала, что один мужчина решил не мудрствовать и сменил имя на то же, что было написано в образце — Иванов Иван Иванович.
Также меняли фамилии на Орда, Граф, Мавроди, Богатый, Ермак, Аптекарь, Счастливая, были и «двойные» перемены — Ярослава Ярославовна Оболенская.
Термином «перемена имени» сотрудники управления ЗАГС называют также перемену отчества или фамилии. Смену фамилии в связи с замужеством в эти статистические данные не включают.