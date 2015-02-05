В Тюмени запускают проект помощи онкобольным

«На сегодняшний день мы вышли на общественную трибуну для того, чтобы название проекта придумали пациенты вместе с людьми, принимающими в нем активное участие, — отметила Алена Долгунская. — Маленькое действие намного лучше, чем большое сочувствие. Важно, что пациенты не оставались один на один с этим заболеванием. И многие не знают, каким образом говорить или не говорить, как оказать какое-то содействие. Мы просим и привлекаем людей, которые могут помочь людям, оказавшимся в трудной ситуации, в том числе и детям. Мы были очень рады, когда маленьких пациентов приехали поздравить с новым годом представители разных фирм, организаций и привезли подарки. Их было очень много, теперь, когда ребенок проходит какие-то сложные процедуры, манипуляции мы их дарим и поднимаем настроение. Это помогает».