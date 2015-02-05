В Тюмени запускают проект помощи онкобольным

«Сейчас мы готовимся к старту проекта в интернете и запуску горячей линии. С людьми будут работать психологи, волонтеры, священнослужители. У нас есть маленькая часовенка, куда пациенты могут прийти, поставить свечи, помолиться. Получить поддержку могут не только пациенты, но и их близкие. Они познакомятся с людьми, которые прошли этот долгий онкологический путь. Бывшие пациенты поделятся своими пережитыми чувствами и расскажут, что рак можно победить, и это не так страшно как кажется», — рассказала менеджер по организационно-методической работе и по связям с общественность Медицинского города Алена Долгунская.
Каждый человек, его родственники и близкие, которые сталкиваются с этой проблемой, смогут задать вопрос на сайте Медицинского города, не выходя из дома, и получат квалифицированную помощь психолога. Кроме того, вся информация о прохождении этапов лечения, получения высокотехнологичной медицинской помощи также будет размещена на сайте.
«На сегодняшний день мы вышли на общественную трибуну для того, чтобы название проекта придумали пациенты вместе с людьми, принимающими в нем активное участие, — отметила Алена Долгунская. — Маленькое действие намного лучше, чем большое сочувствие. Важно, что пациенты не оставались один на один с этим заболеванием. И многие не знают, каким образом говорить или не говорить, как оказать какое-то содействие. Мы просим и привлекаем людей, которые могут помочь людям, оказавшимся в трудной ситуации, в том числе и детям. Мы были очень рады, когда маленьких пациентов приехали поздравить с новым годом представители разных фирм, организаций и привезли подарки. Их было очень много, теперь, когда ребенок проходит какие-то сложные процедуры, манипуляции мы их дарим и поднимаем настроение. Это помогает».