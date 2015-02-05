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В Тюмени нашли водителя «дрифтующего автобуса»

5 февраля 2015, 15:32
В конце прошлой недели в Интернете появилось видео с тюменским автобусом, водитель которого дрифтовал на скользком повороте. Ролик с опасными маневрами собрал уже почти 48 тысяч просмотров на видеохостинге, а накануне тюменские автоинспекторы разыскали водителя-лихача данного автобуса.

Госинспекторы технического надзора межрайонного отдела ГИБДД разыскали водителя автобуса 30-го маршрута, грубо нарушившего Правила дорожного движения на перекрестке. Автобус с пассажирами проехал перекресток улиц Бакинских Комиссаров и Барнаульской на красный сигнал светофора на скорости, явно не обеспечивающей безопасность движения. Автобус занесло на перекрестке, к счастью, никто из пассажиров не упал в нем.

Запись с видеорегистратора этих опасных маневров размещена пользователями в сети Интернет. Номер автобуса из видеозаписи установить не удалось. Сотрудники ГИБДД опросили водителей, ставших очевидцами произошедшего, но и они не запомнили номер автобуса.

Опасную «тридцатку» удалось идентифицировать по окраске автобуса. Так госинспекторы вышли на частного перевозчика, которому принадлежит транспорт. Выяснилось, что у этого перевозчика 33-летний водитель работает с ноября прошлого года. За это время успел совершить ДТП без пострадавших, нарушив правила очередности проезда перекрестка. В марте этот же водитель на автобусе «ЛИАЗ» спровоцировал дорожную аварию на улице Ямской, сообщает Госавтоинспекция области. А в 2009 году он был лишен права управления транспортом на 18 месяцев за пьяную езду.

Частный перевозчик, которому принадлежит автобус, сообщил сотрудникам Госавтоинспекции, что не может доверять пассажиров такому нарушителю, а также о своем намерении уволить водителя.

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