В Тюмени нашли водителя «дрифтующего автобуса»

Опасную «тридцатку» удалось идентифицировать по окраске автобуса. Так госинспекторы вышли на частного перевозчика, которому принадлежит транспорт. Выяснилось, что у этого перевозчика 33-летний водитель работает с ноября прошлого года. За это время успел совершить ДТП без пострадавших, нарушив правила очередности проезда перекрестка. В марте этот же водитель на автобусе «ЛИАЗ» спровоцировал дорожную аварию на улице Ямской, сообщает Госавтоинспекция области. А в 2009 году он был лишен права управления транспортом на 18 месяцев за пьяную езду.