Тюменцы могут рассчитать свою пенсию по новой формуле на сайте ПФР

В «Личном кабинете застрахованного лица» предусмотрена функция мгновенного формирования и печати извещения о состоянии индивидуального лицевого счета («письма счастья»). Получать такую выписку нужно хотя бы раз в год для контроля своих сбережений в счет будущей пенсии. Кроме того, сервис предоставляет информацию о пенсионных накоплениях, в том числе данные о добровольных взносах в рамках Программы государственного софинансирования пенсии и средствах госсофинансирования, а также средств материнского (семейного) капитала, направленного на пенсию мамы.