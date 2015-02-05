Тюменцы могут рассчитать свою пенсию по новой формуле на сайте ПФР

Тюменцы могут рассчитать свою будущую пенсию по новой формуле в «Личном кабинете застрахованного лица» на сайте ПФР.
«Сервис создан для того, чтобы доступ к информации по сформированным пенсионным правам был возможен в любое время. Зайти в „Личный кабинет“ можно через сайт госуслуг, предварительно зарегистрировавшись на нем», — рассказал заместитель управляющего Отделением Виталий Левенков.
«Личный кабинет застрахованного лица» позволяет узнать о количестве пенсионных баллов и длительности стажа, учтенных на индивидуальном лицевом счете в ПФР, о том, сколько пенсионных баллов гражданину может быть начислено в 2015 году. Для этого нужно ввести в соответствующее поле ожидаемый ежемесячный размер своего дохода от трудовой деятельности до вычета НДФЛ.
Сервис дает возможность получить подробную информацию о периодах трудовой деятельности, местах работы, размере страховых взносов, начисленных работодателями, которой располагает ПФР. При этом, если гражданин считает, что какие-либо сведения не учтены или учтены не полностью, то он может обратиться к работодателю для уточнения данных и представить их в ПФР.
В «Личном кабинете застрахованного лица» предусмотрена функция мгновенного формирования и печати извещения о состоянии индивидуального лицевого счета («письма счастья»). Получать такую выписку нужно хотя бы раз в год для контроля своих сбережений в счет будущей пенсии. Кроме того, сервис предоставляет информацию о пенсионных накоплениях, в том числе данные о добровольных взносах в рамках Программы государственного софинансирования пенсии и средствах госсофинансирования, а также средств материнского (семейного) капитала, направленного на пенсию мамы.
Также можно рассчитать условный размер будущей пенсии с помощью пенсионного калькулятора. С 2015 года он становится персональным и состоит из двух блоков.
Первый блок отражает реальность: количество пенсионных баллов, уже начисленных гражданину и продолжительность трудового стажа. В эти данные можно добавить периоды службы в армии по призыву, отпуска по уходу ребенком или инвалидом. Если такие периоды были, то количество пенсионных баллов и стаж увеличатся.
Второй блок моделирует будущее. Пользователь может вести примерные показатели: сколько лет он собирается работать, будет ли служить в армии или находиться в отпуске по уходу за ребенком, указать ожидаемую зарплату в «ценах 2015 года» до вычета НДФЛ. Калькулятор посчитает размер страховой пенсии исходя из уже сформированных пенсионных прав и введенных примерных параметров «в ценах 2015 года» при условии, что количество пенсионных баллов и продолжительность стажа будут достаточными для получения права на страховую пенсию.
В течение 2015 года возможности «Личного кабинета» будут расширяться: через сервис можно будет направить обращение в ПФР, записаться на прием и заказать ряд документов, подать заявления о назначении пенсии, способе доставки пенсии, получении и распоряжении средствами материнского капитала. Также можно будет получить информацию о назначенной пенсии и социальных выплатах. Об этом сообщает пресс-служба Отделения ПФР по Тюменской области.
Фото: ngs24.ru