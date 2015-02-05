Почти 100 тысяч тюменцев прошли обследование в центрах здоровья

Более 92 тысяч человек прошли комплексные обследования в центрах здоровья Тюменской области в 2014 году. В регионе работают двенадцать центров для взрослых и три для детей. Об этом сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.
В центры здоровья для взрослых чаще всего пациенты были направлены из территориальных поликлиник — 40,2%, 35,4% обратились самостоятельно, 13,7% были направлены врачом, ответственным за проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан, 10,6% отправили на обследование работодатели.
По результатам обследования в центрах здоровья каждому обратившемуся были назначены индивидуальные планы по ведению здорового образа жизни. 15 409 взрослых и 5 605 детей были направлены в амбулаторно-поликлинические учреждения по месту жительства для дальнейшей диагностики и лечения.
У 64% взрослых и 49,6 % детей от общего числа обратившихся в центры здоровья при комплексном обследовании были выявлены факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний. Все обратившиеся были обучены основам здорового образа жизни.
В центр здоровья может обратиться любой желающий без ограничения по возрасту и проходить обследование ежегодно. Хочется отметить, что основная цель центров здоровья выявление у населения факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний, повышение их информированности об этих факторах риска, а также мотивирование населения к отказу от вредных привычек.
Оборудование, установленное в центрах, позволяет оценивать факторы риска, выявлять на ранней стадии развитие стоматологических, офтальмологических заболеваний. Также центры оснащены тренажерами для занятий лечебной физкультурой и наглядными пособиями по здоровому образу жизни.
Пройти обследование и получить консультацию специалистов, вы можете в центрах здоровья, расположенных по следующим адресам:
Центры здоровья для взрослых:
ММАУ «Городская поликлиника № 3» — г. Тюмень, ул. Ленина, 23, тел. 46-83-08, пн. — пт. 08.00–20.00, сб. 09.00–17.00
ММАУ «Городская поликлиника № 4» — г. Тюмень, ул. Республики, 187, тел. 36-10-64, пн. — пт. 08.00–20.00, сб. 09.00–15.00
ММАУ «Городская поликлиника № 5» — г. Тюмень, ул. Московский такт, 35а, тел. 56-00-05, пн. — пт. 08.00–20.00, сб. 09.00–15.00
ММАУ «Городская поликлиника № 8» — г. Тюмень, ул. Ватутина, 10б, тел. 47-01-78, пн. — пт. 08.00–20.00, сб. 09.00–15.00
ММАУ «Городская поликлиника № 12» — г. Тюмень, ул. Широтная, 103/1, тел. 35-84-32, пн. — пт. 08.00–20.00, сб. 08.00–14.00
ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 2» — г. Тюмень, ул. Мельникайте, 75, тел. 28-73-34, регистратура, 20-74-74, пн. — пт. 08.00–20.00, сб. 08.00–16.00
ГБУЗ ТО «Городская поликлиника» — г. Тобольск, ул. Р. Люксембург, 14, стр. 3а, тел. 8 (3456) 22-37-46, пн. — пт. 08.00–20.00, сб. 09.00–15.30
ГБУЗ ТО «Областная больница № 4» — г. Ишим, ул. Республики, 78, тел. 8 (34551) 5-68-88, пн. — пт. 08.00–20.00, сб. 09.00–15.30
ГБУЗ ТО «Областная больница № 11» с. Голышманово, ул. Карла Маркса, 1, тел. 8 (34546) 2-78-65, пн. — пт. 08.00–18.00, сб. 08.00–14.00
ГБУЗ ТО «Областная больница № 12» — г. Заводоуковск, ул. Хахина, 19, тел. 8 (34542) 6-00-77Пн. -Пт 08.00–17.00, сб. 08.00–14.00
ГБУЗ ТО «Областная больница № 19» — г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 2, тел. 8 (3452) 59-39-18, пн. — пт. 08.00–20.00, сб. 08.00–14.00
ГБУЗ ТО «Областная больница № 23» — г. Ялуторовск, ул. Чкалова, 25, тел. 8 (34535) 3-33-06 пн. — пт. 08.00–15.00, сб. 08.00–14.00
Центры здоровья для детей:
ММАУ «Городская поликлиника № 1» — г. Тюмень, ул. Газовиков, д.6, тел. 8 (3452) 64-68-88, пн. — пт. 08.00–20.00 Сб 09.00–17.00
ГБУЗ ТО «Городская поликлиника» — г. Тобольск, 4 мкр, д. 53А, тел. 8 (3456) 24-41-35, пн. — пт. 08.00–19.00, сб. 09.00–15.00
ГБУЗ ТО «Областная больница № 4» — г. Ишим ул. Рокоссовского, д. 24/1, тел. 8 (34551) 7-31-59, пн. — пт. 08.00–18.00, сб. 09.00–15.00
Фото: blizzard.kz