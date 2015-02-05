На Республики-Геологоразведчиков столкнулись два седана

Автомобили практически перегородили одну из полос, однако автомобильных заторов на данном участке пока нет. Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», сейчас в городе наблюдаются однобалльные пробки. Небольшие затруднения движения имеются на улицах Воровского, Парфенова и Немцова. А также на перекрестках Мельникайте — Рижская и Салтыкова-Щедрина — Седова. Также пробки замечены в районе улицы Первомайская, где сейчас проходит реконструкция путепровода.