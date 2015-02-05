На Республики-Геологоразведчиков столкнулись два седана

Как сообщили очевидцы аварии, один из легковых автомобилей собирался совершить поворот, когда в него на большой скорости въехал отечественный седан. Удар пришелся на переднюю часть автомобиля. По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал. На место происшествия уже выехал экипаж ГИБДД.
Автомобили практически перегородили одну из полос, однако автомобильных заторов на данном участке пока нет. Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», сейчас в городе наблюдаются однобалльные пробки. Небольшие затруднения движения имеются на улицах Воровского, Парфенова и Немцова. А также на перекрестках Мельникайте — Рижская и Салтыкова-Щедрина — Седова. Также пробки замечены в районе улицы Первомайская, где сейчас проходит реконструкция путепровода.
Напомним, что этот участок улицы закрыт на ремонт с 1 февраля по 15 июня. Общественный транспорт, который двигается в сторону ж/д вокзала, был направлен в объезд через Камышинскую на Товарное шоссе и привокзальную площадь.