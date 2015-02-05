Число жалоб на дорогие продукты достигло рекорда

Чаще всего люди сообщают о дорогих овощах и фруктах (268), сахаре (171), молочных продуктах (133), яйцах (74) и рыбе (42). При этом со 103 до 67 сократилось число жалоб на рост цен на гречку. Число обращений по поводу дорогого хлеба выросло с 38 до 67. Об этом сообщает «Лента. Ру» со ссылкой на «Интерфакс».