Число жалоб на дорогие продукты достигло рекорда

Чаще всего люди сообщают о дорогих овощах и фруктах (268), сахаре (171), молочных продуктах (133), яйцах (74) и рыбе (42). При этом со 103 до 67 сократилось число жалоб на рост цен на гречку. Число обращений по поводу дорогого хлеба выросло с 38 до 67. Об этом сообщает «Лента. Ру» со ссылкой на «Интерфакс».
За все время работы горячей линии было зафиксировано 6437 жалоб на растущие цены.
Согласно последним данным Росстата, инфляция в РФ с начала года составила 3 процента. Быстрее всего растут цены на овощи. Помидоры подорожали на 34 процента, капуста — на 32,2 процента, огурцы — на 24,6 процента, лук — на 25,9 процента, морковь — на 23,7 процента, картофель — на 14,8. Кроме того, на 12,7 процента подорожал сахар, на 11,3 процента — рис, на 8,1 процента — рыба, на 5,3 процента — говядина.
Ранее Генпрокуратура провела проверки магазинов и аптек во многих регионах России. Как выяснилось, в некоторых случаях цены «увеличились на сотни процентов». «Картина, конечно, удручающая», — так оценил обстановку генеральный прокурор России Юрий Чайка.
Замминистра экономического развития Алексей Ведев прогнозирует, что пик инфляции придется на март—апрель, когда рост цен достигнет 15–17 процентов в годовом выражении.
В Morgan Stanley считают, что по итогам 2015 года инфляция в России составит 13,7 процента. Международное рейтинговое агентство Fitch, в свою очередь, полагает, что инфляция в России достигнет 8,5 процента.
Согласно обновленному прогнозу Минэкономразвития, инфляция в 2015 году составит 12 процентов. В ЦБ ожидают, что цены вырастут на 8 процентов. В Минсельхозе прогнозируют 15-процентный рост цен.
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