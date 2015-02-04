Тюменское отделение Сбербанка подвело итоги работы за 2014 год

Кредитный портфель юридических лиц по итогам года увеличился на 3,05 млрд рублей (+7,7%) и составил порядка 42,41 млрд рублей. Сбербанк предлагает предпринимателям кредитные программы для пополнения оборотных средств, приобретения движимого, недвижимого имущества, нематериальных активов, а также погашения задолженности перед другими банками.
В розничном направлении также достигнуты хорошие результаты. Общий кредитный портфель физических лиц Тюменского отделения Сбербанка на 1 января 2015 года составил 58,3 млрд рублей, что на 23,1% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.
Остаток привлеченных средств физических лиц увеличился на 11,3% и составил 68,3 млрд рублей.
Тюменское отделение Сбербанка продолжает развивать удаленные каналы и дистанционный банкинг для обслуживания частных клиентов. В декабре 2014 года через удаленные каналы прошло 523 тысячи операций, что составило 72% транзакций.
Количество банковских карт (кредитных и дебетовых) Сбербанка, выданных Тюменским отделением увеличилось по сравнению с 2013 годом на 6% и на 1 января текущего года общее число выпущенных карт составило 1 020 тысяч штук.
Тюменское отделение Сбербанка продолжает активное переформатирование филиальной сети, на текущий момент переформатировано 44% офисов. В этом году введены в эксплуатацию 11 офисов нового формата, из них 2 — это новые точки обслуживания клиентов.
В начале текущего года в Тюменском отделении Сбербанка прошло назначение нового заместителя управляющего. Им стал Колов Денис Александрович, он будет курировать направление по работе с частными клиентами на территории города Тюмени и Юга области.
«Прошедший год был успешным для Тюменского отделения Сбербанка. Мы можем с уверенностью сказать, что наша команда справилась с поставленными задачами, демонстрируя уверенный рост практически по всем направлениям. Приоритетные направления в текущем году — повышение уровня клиентского сервиса, расширение продуктовой линейки, активное развитие всех направлений бизнеса для максимального удовлетворения потребностей как частных, так и корпоративных клиентов», — комментирует заместитель председателя Западно-Сибирского банка — управляющий Тюменским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.
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