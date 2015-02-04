Тюменское отделение Сбербанка подвело итоги работы за 2014 год

«Прошедший год был успешным для Тюменского отделения Сбербанка. Мы можем с уверенностью сказать, что наша команда справилась с поставленными задачами, демонстрируя уверенный рост практически по всем направлениям. Приоритетные направления в текущем году — повышение уровня клиентского сервиса, расширение продуктовой линейки, активное развитие всех направлений бизнеса для максимального удовлетворения потребностей как частных, так и корпоративных клиентов», — комментирует заместитель председателя Западно-Сибирского банка — управляющий Тюменским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.