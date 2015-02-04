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Цены на лекарства выросли на 15% в РФ в январе 2015 года

4 февраля 2015, 10:15
Цены на лекарства в РФ повысились в январе 2015 года на 15%, при этом рост цен на жизненно важные лекарственные препараты составил около 4%. Об этом сообщил первый заместитель министра здравоохранения РФ Игорь Каграманян.
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Тюмень

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что цены на лекарства по экспертным оценкам в РФ в 2015 году вырастут на 20%. При этом премьер констатировал, что в настоящее время уже зарегистрирован рост цен на лекарства, что, по его словам, отчасти связано с колебанием валютного курса, а отчасти — «просто со спекуляцией». Об этом пишет РИА Новости.

«В январе по сравнению с декабрем 2014 года соответствующий рост составил около 4%, тогда как цены на не входящие в ЖНВЛП (Жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты) увеличились до 15% по отдельным наименованиям», — сказал Каграманян.

Он отметил, что более 50% лекарств, не входящих в перечень ЖНВЛП, «покрываются перечнем ЖНВЛП». «Действительно регулирование цен в рамках ЖНВЛП себя оправдало», — подчеркнул первый заместитель министра здравоохранения РФ.

Отметим, в конце января в Тюменской области цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарства выросли на 1%. За первую рабочую неделю после праздников средний рост цен от поставщиков и производителей на остальные (коммерческие) препараты составил 3,8%.

Фото: uralweb.ru

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