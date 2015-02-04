Цены на лекарства выросли на 15% в РФ в январе 2015 года

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что цены на лекарства по экспертным оценкам в РФ в 2015 году вырастут на 20%. При этом премьер констатировал, что в настоящее время уже зарегистрирован рост цен на лекарства, что, по его словам, отчасти связано с колебанием валютного курса, а отчасти — «просто со спекуляцией». Об этом пишет РИА Новости.