Сто семей дачного общества могут остаться без света из-за чужого долга

В редакцию NashGorod.ru обратился проживающий в обществе Алексей. Он рассказал, что в конце ноября 2014 года бывший председатель ДНТ Людмила Ромащенко написала заявление об увольнении, а когда начали разбираться, что она оставила после своего правления, выяснилось что в энергосбытовую компанию «Тюменьэнергосбыт» недоплачены денежные средства, но при этом с членов ДНТ «Малинка» за электроэнергию деньги собирались исправно.
«И на 16.01.2015 года нам выставили счет на 1 475 000 рублей. Хотя частично это и вина энергосбытовой компании, так как на протяжении многих месяцев и лет к нам не приезжали с контрольными проверками: не снимали показания приборов учета, не пломбировали счетчик учета электроэнергии и трансформаторов тока, а она этим пользовалась и присваивала денежные средства себе. Теперь по вине бывшего председателя нас грозят отключить от электроэнергии, об этом нам лично сказал директор Тюменского управления Тюменьэнергосбыта Владимир Гуськов. В нашем обществе круглогодично проживает 120 семей, в большинстве с 2–3 мя детьми, инвалиды — и мы не можем остаться без электричества, так как 90% жителей ДНТ „Малинка“ не имеют другого жилья», — пояснил он.
В Тюменьэнергосбыте — филиале ОАО «ЭК «Восток» подтвердили, что проблема с «Малинками» есть. Контрольная проверка счетчика электроэнергии была проведена 23 декабря 2014 года. И была выявлена «самовольная замена трансформаторов тока большим номиналом» (по договору энергоснабжения № 1195 от 12.04.2007 года предусмотрен трансформатор тока номиналом 200/5, по факту был установлен 400/5). Объем неучтенной электроэнергии в период с декабря 2013 по декабрь 2014 составил 655 805 кВт*ч на сумму 1 475 561,25 рублей. То есть дачное общество задолжало энергетикам кругленькую сумму, и закон на их стороне: нет оплаты — нет поставок электроэнергии.
«Это не задолженность, а штраф за смену прибора учета и несоответствующие показатели по нему. Прежний председатель ушла с поста в ноябре 2014. До этого момента счетчик стоял другой, и он был опломбирован и в порядке», — пояснила представитель Ромащенко Татьяна Ландышева.
«Нарушения (в том числе уголовные) со стороны представителей органов управления „Малинки“ не изменяют условия заключенного договора. Оплата за потребленную электроэнергию должна вносится своевременно и в полном объеме», — прокомментировали в «Востоке» и посоветовали обратиться в правоохранительные органы для выяснения отношений с бывшим председателем.
«На бывшего председателя мы написали заявление в полицию по этому факту, но пока в этом разберутся, присудят ей выплатить эту задолженность пройдет время, а электроэнергию отключить обещают уже 9 февраля 2015 года в 11.00. Теперь более ста семей с детьми ( в том числе грудными), пенсионеры, инвалиды рискуют остаться без электроэнергии», — сетует Алексей. Между тем, Татьяна — представитель бывшего председателя — уверяет, что в заведении дела в полиции отказано. «И кстати врио председателя Алексей быть не может, так как и вовсе не член общества», — уверена Татьяна.
«В настоящий момент вопрос об оплате задолженности членами ДНТ «Малинка» и Врио председателя ДНТ «Малинка» Бойцовым А.А. не решается, не смотря на то, что ОАО «ЭК «Восток» готов вести переговоры и рассмотреть предложенные варианты погашения сложившегося долга, — сообщают в энергокомпании. — «Тюменьэнергосбыт» — филиал ОАО «ЭК „Восток“ вправе ограничить поставку электричества с 9 февраля 2015 года, как указано в уведомлении об ограничении, которое передано в ДНТ 14 января 2015 года».
22 января 2015 года в дачном кооперативе расклеены объявления о возможном введении ограничении потребления электроэнергии с 9 февраля 2015 года, если вопрос оплаты задолженности не будет решен, уточнили в «Востоке».