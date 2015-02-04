Сто семей дачного общества могут остаться без света из-за чужого долга

«И на 16.01.2015 года нам выставили счет на 1 475 000 рублей. Хотя частично это и вина энергосбытовой компании, так как на протяжении многих месяцев и лет к нам не приезжали с контрольными проверками: не снимали показания приборов учета, не пломбировали счетчик учета электроэнергии и трансформаторов тока, а она этим пользовалась и присваивала денежные средства себе. Теперь по вине бывшего председателя нас грозят отключить от электроэнергии, об этом нам лично сказал директор Тюменского управления Тюменьэнергосбыта Владимир Гуськов. В нашем обществе круглогодично проживает 120 семей, в большинстве с 2–3 мя детьми, инвалиды — и мы не можем остаться без электричества, так как 90% жителей ДНТ „Малинка“ не имеют другого жилья», — пояснил он.