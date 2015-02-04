Поддержка в кризис от ЮУЛЦ

В начале года многим компаниям нужны средства на закупку нового оборудования, зарплату сотрудникам, и, в конце концов, никто не застрахован от поломки спецтехники и от её замены. Под все эти задачи необходимы средства, которые бизнес обычно получает в кредит. У кредита существует более доступная альтернатива — лизинг.