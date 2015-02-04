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Поддержка в кризис от ЮУЛЦ

4 февраля 2015, 09:14
По всей стране новогодние праздники длились 11 дней, за ними еще следовали Старый Новый год и Рождество. Казалось бы, праздники остались в прошлом, но «Южноуральский лизинговый центр» продлил их, пролонгировав акцию «Новогодний лизинг» до 1 марта.

По всей стране новогодние праздники длились 11 дней, за ними еще следовали Старый Новый год и Рождество. Казалось бы, праздники остались в прошлом, но «Южноуральский лизинговый центр» продлил их, пролонгировав акцию «Новогодний лизинг» до 1 марта.

В начале года многим компаниям нужны средства на закупку нового оборудования, зарплату сотрудникам, и, в конце концов, никто не застрахован от поломки спецтехники и от её замены. Под все эти задачи необходимы средства, которые бизнес обычно получает в кредит. У кредита существует более доступная альтернатива — лизинг.

Благодаря программе ЮУЛЦ «Новогодний лизинг» лизинговое финансирование остаётся по-прежнему доступным, каким оно было в прошлом году: стоимость услуг «заморожена» на уровне 2014 года. Также предоставляется отсрочка первого платежа при авансе в размере 30% от стоимости имущества. Минимальный размер финансирования — 300 тыс. руб.

»Южноуральский лизинговый центр» принял решение продлить новогоднюю программу, чтобы помочь малому и среднему бизнесу. Слухи о возвращении ключевой ставки ЦБ к прежним значениям оказались слухами, в первом квартале 2015 года понижение ставки уже было, но незначительное. В таких условиях рынка бизнесу как-то надо выживать и развиваться.

«Наша компания всегда стремится поддержать бизнес, всех тех, кто в тяжелые времена продолжает заниматься своим делом: производит, строит, созидает — движется вперед и развивается. В любой, даже самой непростой ситуации, необходимо сохранять позитивный настрой и смело смотреть в будущее. Мы готовы вам в этом помочь, поддержав доступным инструментом финансирования», — комментирует решение продлить программу «Новогодний лизинг» Василий Шашлов, генеральный директор ЮУЛЦ.

Более того, даже в феврале «Южноуральский лизинговый центр» будет дарить новогодний подарок компаниям — годовую страховку.

«Южноуральский лизинговый центр»

адрес: Тюмень, ул. Пермякова, 1, офис 221.

тел.: (3452) 565–909

www.su-leasing.ru

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