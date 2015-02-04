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«Лыжня России» пройдет на трассах «Жемчужины Сибири»

4 февраля 2015, 16:43
Тюменский район 7 февраля примет участие во Всероссийском лыжном фестивале «Лыжня России». Мероприятие будет проходить в центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири».

Напомним, «Лыжня России» — традиционная массовая гонка, которая проводится в последний месяц зимы по всей стране. В этом году она проходит уже 33 раз.

В Тюмени это мероприятие традиционно проводится на стадионе Государственного аграрного университета Северного Зауралья по ул. Рощинское шоссе, 2. В областной столице, а также в Тобольске и Ишиме это мероприятие запланировано на воскресенье, 8 февраля, сообщает департамент по спорту и молодежной политике Тюменской области.

Между тем к участию в гонках в «Жемчужине Сибири» допускаются все жители Тюменской области. Участники в возрасте до 17 лет включительно — только при наличии допуска врача. Участники в возрасте 18 лет и старше — при наличии допуска врача или личной подписи, подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье, сообщает Управление информационной политики администрации Тюменского района.

В программе соревнований концерт, официальная церемония открытия, а следом — сами гонки. В 12 запланированы VIP-забеги на 1 тысячу метров, далее состоятся семейные и массовые старты. Основная часть забегов — среди мужчин и женщина на десять километров, а также юношей и девушек моложе 1996 года рождения на пять километров начнутся ближе к часу дня.

#Новости#Физкультура#Лыжня России#Лыжные гонки#Жемчужина Сибири#Алексей#Спорт
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