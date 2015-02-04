«Лыжня России» пройдет на трассах «Жемчужины Сибири»

Между тем к участию в гонках в «Жемчужине Сибири» допускаются все жители Тюменской области. Участники в возрасте до 17 лет включительно — только при наличии допуска врача. Участники в возрасте 18 лет и старше — при наличии допуска врача или личной подписи, подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье, сообщает Управление информационной политики администрации Тюменского района.