Лариса Невидайло назвала основные проблемы малого бизнеса в регионе

Тем не менее, проблемы с арендой не единственное, с чем сталкиваются бизнесмены в регионе. Второй острый вопрос касается проверок различных надзорных органов.
За год бизнес-омбудсмен провела встречи со всеми предпринимателями муниципальных районов области. В ходе этих встреч, а также личных обращений бизнесмены жаловались в основном на пять проблем, которые мешают им нормально работать.
Первая связана с бездействием муниципальных властей в отношении нелегальных предпринимателей. К примеру, это касается тех, кто продает казахстанский алкоголь на дому (особенно в приграничных районах), выполняет подрядные работы по строительству или оказывает услуги такси.
Второй причиной бизнесмены называют низкое качество взаимодействия между местными властями и сообществами предпринимателей. «Достаточно часто на местах — в районах — я вижу, что к бизнесу относятся исключительно как к средству наполнения бюджета. Поднять ставку налога, или увеличить коэффициент для расчета арендной платы — это ведь самый легкий путь к пополнению бюджета. Тут не надо ни голову ломать, ни инвесторов убеждать», — делится увиденным Лариса Невидайло.
Еще одной серьезной проблемой предприниматели назвали невозможность оформления в собственность объектов предпринимательской деятельности. В настоящее время прорабатывается законопроект по аналогии с «дачной амнистией».
Довольно часто малый бизнес сталкивается с так называемым потребительским экстремизмом, а также замаскированной под него недобросовестной конкуренцией. Все дело в том, что права потребителей законодательством защищены, а вот механизмы защиты предпринимателей не прописаны. Этим ко всему прочему очень часто пользуются конкуренты, которые под видом таких псевдопотребителей стремятся очистить себе место на рынке.
Наконец, еще одной серьезной проблемой бизнесмены обозначили непредсказуемость налоговой политики. За 2011 год Налоговый кодекс РФ редактировался 142 раза, ежегодно в него вносится до 30 различных изменений. Это автоматически влечет за собой издание новых правил и подзаконных актов. Вкупе с новыми экономическими реалиями: падением цен на нефть, санкциями, увеличением ключевой ставки по кредитам — все это делает абсолютно справедливым замечание предпринимательского сообщества о непредсказуемости политики государства. Изменить ситуацию поможет лишь принятия взвешенных и, главное, не меняющихся правил на время, необходимое для нормального развития бизнеса.
Всего за год бизнес-омбудсмен получила 136 жалоб от предпринимателей, 84 из них касались нарушения их законных прав и интересов. Впрочем, абсолютное большинство ситуаций, по которым было доказано ущемление интересов предпринимателя, удалось разрешить в досудебном порядке.