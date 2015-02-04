Лариса Невидайло назвала основные проблемы малого бизнеса в регионе

Наконец, еще одной серьезной проблемой бизнесмены обозначили непредсказуемость налоговой политики. За 2011 год Налоговый кодекс РФ редактировался 142 раза, ежегодно в него вносится до 30 различных изменений. Это автоматически влечет за собой издание новых правил и подзаконных актов. Вкупе с новыми экономическими реалиями: падением цен на нефть, санкциями, увеличением ключевой ставки по кредитам — все это делает абсолютно справедливым замечание предпринимательского сообщества о непредсказуемости политики государства. Изменить ситуацию поможет лишь принятия взвешенных и, главное, не меняющихся правил на время, необходимое для нормального развития бизнеса.