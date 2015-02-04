«Добро пожаловаться» на тюменских таможенников

Коллектив Тюменской таможни становится победителем не в первый раз. В 2007 году таможня уже занимала первое место, как в Уральском таможенном управлении, так и по Федеральной таможенной службе в целом, в номинации «Лучший коллектив внутренней таможни». И сегодня коллектив Тюменской таможни номинирован на звание лучшего в России. Окончательные итоги конкурса на федеральном уровне будут подведены в 1 квартале 2015 года.