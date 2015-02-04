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«Добро пожаловаться» на тюменских таможенников

4 февраля 2015, 13:21
Ежеквартально Тюменская таможня проводит акцию по приему жалоб на решения, действия (бездействие) таможенных органов и их должностных лиц в области таможенного дела. Между тем, по итогам года именно Тюменская таможня признана лучшим коллективом Уральского таможенного управления.

Цель таможенников — обеспечение охраны законных прав участников ВЭД и физических лиц, перемещающих товары через таможенную границу Таможенного союза.

5 февраля 2015 года акция таможни «Добро пожаловаться» пройдет по следующим адресам:

Тюменская таможня — ул. Холодильная, 58 а, г. Тюмень, 625048 (с 9.00 по 18.00);

Тюменский таможенный пост — ул. 50 лет Октября, 200-А, г. Тюмень, 625019 (с 9.00 по 18.00);

Таможенный пост аэропорта «Рощино» — ул. С.Илюшина, 10, г. Тюмень, 625048 (с 8.00 по 17.00);

Ишимский таможенный пост — ул. 8 Марта, 25, г. Ишим, Тюменская область, 627750 (с 9.00 по 18.00);

Тобольский таможенный пост — г. Тобольск, промзона, Тюменская область, 626150 (с 9.00 по 18.00).

При себе иметь документ, удостоверяющий личность, уточняет ведомство.

Добавим, что по итогам работы в 2014 году коллектив Тюменской таможни был признан лучшим коллективом среди внутренних таможен Уральского таможенного управления и награжден переходящим Кубком и специальным дипломом. Кроме того, среди коллективов внутренних таможенных постов Тюменский таможенный пост занял 2 место, а таможенный пост аэропорт «Рощино» занял 2 место среди таможенных постов в отличных от автомобильных пунктов пропуска.

Коллектив Тюменской таможни становится победителем не в первый раз. В 2007 году таможня уже занимала первое место, как в Уральском таможенном управлении, так и по Федеральной таможенной службе в целом, в номинации «Лучший коллектив внутренней таможни». И сегодня коллектив Тюменской таможни номинирован на звание лучшего в России. Окончательные итоги конкурса на федеральном уровне будут подведены в 1 квартале 2015 года.

#Новости#Тюменская таможня#Таможня#Жалобы#Женя#Общество
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