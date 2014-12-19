Сбербанк России опровергает информацию о возможной блокировке карт

Сбербанк опроверг информацию, появившуюся в некоторых СМИ и социальных сетях, о возможной блокировке карт Visa. Сбербанк работает с международными платежными системами в штатном режиме, не вводил и не намерен вводить каких-либо ограничений по банковским картам этих систем, включая ограничения по лимитам.
«Карты обслуживаются в обычном режиме, по ним можно провести все операции. Банкоматы Сбербанка также работают в штатном порядке, без сбоев, наши службы внимательно следят за своевременным пополнением устройств самообслуживания наличными средствами», — прокомментировал на брифинге заместитель председателя Западно-Сибирского банка Сбербанка Арсений Белоглазов.
По словам Арсения Белоглазова, сейчас наблюдается повышенный спрос на наличные средства в рублях и валюте. «Но у нас есть все возможности, чтобы удовлетворять его в полном объеме», — подчеркнул Арсений Белоглазов.