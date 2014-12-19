МФК «Тюмень» разгромил «Балтикфлору» в финале «Кубка Еременко»

На протяжении второго периода тактика гостей не сильно изменилась: они продолжали действовать с подключением Жеронимо. Тем не менее особого успеха из этих действий извлечь чехам не удалось. Тюменцы в свою очередь уже в течение семи минут сняли все вопросы о победителе в матче. На 32-й минуте Логинов намертво взял мяч и отправил его в пустые ворота «Балтикфлоры».