МФК «Тюмень» разгромил «Балтикфлору» в финале «Кубка Еременко»

Тюменцам удалось задать победный темп игры уже на второй минуте: Денис Упалев забил быстрый гол, воспользовавшись неудачным рикошетом от чешского защитника. Соперники сделали попытку отыграться буквально через три минуты. Бывший игрок «Тюмени» Зденек Злама совершил слаломный проход по левому флангу, однако, мяч прошел вблизи ворот Сергея Логинова. Сравнять счет гостям площадки удалось на 10-й минуте. Дальний выстрел в исполнении вратаря Жеронимо Логинов сумел отразить, однако, Михал Холи был наготове и добил мяч в сетку тюменских ворот.
На этом успехи «Балтикфлоры» закончились. В середине тайма «Тюмень» вновь вышла вперед — автором гола стал капитан команды Николай Переверзев после удачного паса Артема Антошкина. За две минуты до перерыва тюменцы вновь проверили на прочность оборону «Балтикфлоры». Бразильский вратарь с трудом перевел мяч на угловой.
На протяжении второго периода тактика гостей не сильно изменилась: они продолжали действовать с подключением Жеронимо. Тем не менее особого успеха из этих действий извлечь чехам не удалось. Тюменцы в свою очередь уже в течение семи минут сняли все вопросы о победителе в матче. На 32-й минуте Логинов намертво взял мяч и отправил его в пустые ворота «Балтикфлоры».
В дальнейшем Сергей Чухрий замкнул прострел Ивана Милованова. Далее Батырев зарядил снаряд в дальнюю «девятку» «Балтикфлоры». За 12 минут до конца матча наставник «Тюмени» Евгений Осинцев выпустил на площадку Дениса Абышева. Легенда тюменского мини-футбола на радость зрителям поставила убедительную точку в этом матче — 6:1.
Матчи «Кубка Еременко» продолжатся сегодня матчем между «Балтикфлорой» и алматинским «Кайратом», а уже завтра состоится финальный поединок — МФК «Тюмень» против МФК «Кайрат».