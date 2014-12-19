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Два тюменских спорткомплекса номинированы на конкурс журнала SportFacilities

19 декабря 2014, 11:07
Центр зимних видов спорта «Жемчужина Сибири», а также Легкоатлетический манеж по улице Луначарского попали в число номинантов ежегодного конкурса Министерства спорта РФ и специализированного журнала SportFacilities «Спортивные сооружения. Итоги года».

Как сообщает пресс-служба правительства Тюменской области, «Жемчужина Сибири» была отмечена в категории «зимний спортивный объект», Легкоатлетический манеж, соответственно, попал в категорию летних объектов.

Всего в число соискателей премии попали более 50 различных спортивных сооружений, построенных за последние годы на территории РФ. Итоги конкурса были объявлены вчера, 18 декабря, на торжественной церемонии на базе «Спартака», стадионе «Открытие Арена».

Областной Центр зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» располагается в Тюменском районе, неподалеку от деревни Мичурино и села Червишево. Спортивная база была построена в 2009 году в качестве места проведения международных соревнований, а также тренировок российских сборных по биатлону и лыжным гонкам. Два года назад биатлонному центру была присвоена категория «А» от Международного союза биатлонистов (IBU), что означает право на проведение чемпионатов международного уровня. Наиболее значимым событием стал Чемпионат мира по летнему биатлону, который прошел в августе этого года на трассах биатлонного центра. В ближайшие годы в «Жемчужине Сибири» готовятся провести Кубок Европы по биатлону, а также этапы Кубка мира.

Легкоатлетический манеж по улице Луначарского, 12 — более молодое сооружение. Его торжественное открытие состоялось в мае текущего года, однако, на его базе уже прошел один международный турнир — кубок «Большого шлема» по дзюдо. Манеж является довольно внушительным сооружением и оборудован всем необходимым для проведения соревнований любого уровня по легкой атлетике в помещениях, а также подготовки спортсменов. Впрочем, арена задумывалась как универсальная и при небольшой переделке подойдет для проведения любых иных соревнований: по мини-футболу, баскетболу, волейболу, тяжелой атлетике, единоборствам и так далее. Помимо этого в нем находится самый большой в России скалодром, на котором в настоящее время тренируется тюменская сборная по скалолазанию.

#Новости#Спортивные центры#Спорт#Конкурсы#Алексей
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