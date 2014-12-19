Два тюменских спорткомплекса номинированы на конкурс журнала SportFacilities

Легкоатлетический манеж по улице Луначарского, 12 — более молодое сооружение. Его торжественное открытие состоялось в мае текущего года, однако, на его базе уже прошел один международный турнир — кубок «Большого шлема» по дзюдо. Манеж является довольно внушительным сооружением и оборудован всем необходимым для проведения соревнований любого уровня по легкой атлетике в помещениях, а также подготовки спортсменов. Впрочем, арена задумывалась как универсальная и при небольшой переделке подойдет для проведения любых иных соревнований: по мини-футболу, баскетболу, волейболу, тяжелой атлетике, единоборствам и так далее. Помимо этого в нем находится самый большой в России скалодром, на котором в настоящее время тренируется тюменская сборная по скалолазанию.