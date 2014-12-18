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Задержан спустя 17 лет после совершения преступления

18 декабря 2014, 12:22
Сотрудники тюменской полиции задержали мужчину, который 17 лет назад избил во время драки трех человек.
Сюжет
УМВД

«В октябре 1997 года тюменец около кафе столкнулся с тремя незнакомыми людьми. Между мужчинами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, произошла серьезная драка. В результате один потерпевший получил травмы несовместимые с жизнью, второму был нанесен тяжкий вред здоровью, а третьему — средний вред здоровью», — сообщает пресс-служба УМВД по г. Тюмени.

Подозреваемый тогда скрылся. Сотрудникам полиции удалось установить личность драчуна лишь 17 лет спустя. Накануне мужчина был задержан. Стражами правопорядка установлены и свидетели произошедшего конфликта, их показания вошли в доказательную базу. 48-летний безработный тюменец сознался в совершении преступлений.

По фактам причинения тяжкого вреда здоровью возбуждены уголовные дела, по третьему факту дело прекращено по срокам давности.

#Новости#Драки#УМВД#Тюмень#Таня#Происшествия
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