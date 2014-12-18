Задержан спустя 17 лет после совершения преступления

«В октябре 1997 года тюменец около кафе столкнулся с тремя незнакомыми людьми. Между мужчинами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, произошла серьезная драка. В результате один потерпевший получил травмы несовместимые с жизнью, второму был нанесен тяжкий вред здоровью, а третьему — средний вред здоровью», — сообщает пресс-служба УМВД по г. Тюмени.