Выпускникам «серых» автошкол могут аннулировать водительские права

Отметим, что на данный момент в Тюменской области проверку ГИБДД прошли только 26 автошкол. 18 из них расположены в Тюмени («Тюменский колледж транспорта», «Галатея», «ДЮАШ ВОА», НОУ «Учебный комбинат», «Драйв», «Престиж», «СТИМУЛ», «ВОА», «Магистраль», «А-класс», «Авто-Курс», «Класс-В», «Машинка-плюс», ООО «Учебный комбинат», «Центр лидер», «Сибирь-72», «Вега» и «Автомобилист»), две в Тобольске («ДПО Тобольская автошкола ДОСААФ России» и «Тобольская автошкола ВОА»), еще две в Ишиме («Ишимская автошкола ВОА» и «За рулем»). Также свои программы согласовали «Абатский УСТЦ ДОСААФ России» в селе Абатское, «Заводоуковская спортивно-техническая школа ДОСААФ России» в Заводоуковске, «Вираж» в селе Казанское и «УК Автомобилист» в селе Исетсткое.