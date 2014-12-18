Выпускникам «серых» автошкол могут аннулировать водительские права

Как заявил старший инспектор по особым поручениям ГИБДД РФ Александр Лыткин, речь идет об автошколах, которые не согласовали с Госавтоинспекцией программы и материально-учебную базу.
В рамках масштабной реформы автошкол 12 августа в России в силу вступили более строгие требования. Допуском к дальнейшей работе является заключение ГИБДД, которая проводит проверку учебных заведений. По данным на 12 декабря из 11,5 тысяч российских автошкол пройти проверку согласились 5,1 тысяч учреждений. Из них с переаттестацией справилось лишь 1,8 тысяч заведений.
Однако «серые» автошколы продолжают выдавать свидетельства об окончании курсов и направлять выпускников на экзамены. По словам Лыткина, документы оформляются задним числом, как якобы выданные еще до вступления в силу новых требований. Поэтому в ГИБДД планируют активнее работать с прокуратурой и оперативнее закрывать нелегально работающие учреждения, а также аннулировать водительские удостоверения, выданные с нарушениями.
Основанием для этого в Госавтоинспекции называют нарушение постановления правительства «О допуске к управлению транспортными средствами». В нем сказано, что водительские удостоверения признаются незаконными, если выданы «О допуске к управлению транспортными средствами». Решение об аннулировании документа принимается судом. Причем технология уже отработана — за последние три года Генпрокуратура аннулировала около 50 тысяч удостоверений водителей, которые не имеют право водить машину по медицинским противопоказаниям.
Отметим, что на данный момент в Тюменской области проверку ГИБДД прошли только 26 автошкол. 18 из них расположены в Тюмени («Тюменский колледж транспорта», «Галатея», «ДЮАШ ВОА», НОУ «Учебный комбинат», «Драйв», «Престиж», «СТИМУЛ», «ВОА», «Магистраль», «А-класс», «Авто-Курс», «Класс-В», «Машинка-плюс», ООО «Учебный комбинат», «Центр лидер», «Сибирь-72», «Вега» и «Автомобилист»), две в Тобольске («ДПО Тобольская автошкола ДОСААФ России» и «Тобольская автошкола ВОА»), еще две в Ишиме («Ишимская автошкола ВОА» и «За рулем»). Также свои программы согласовали «Абатский УСТЦ ДОСААФ России» в селе Абатское, «Заводоуковская спортивно-техническая школа ДОСААФ России» в Заводоуковске, «Вираж» в селе Казанское и «УК Автомобилист» в селе Исетсткое.