Водоканал составил список должников, у которых могут отключить канализацию

«Примерно около половины должников оплачивают всю задолженность сразу после получения уведомления о введении ограничения, — делится опытом директор по сбыту компании „Тюмень Водоканал“ Екатерина Шаркова,- другие же меры, как например судебные иски, такого эффекта, к сожалению не дают. В среднем от обращения в суд до получения решения уходит около пяти месяцев. Это отнимает много времени и человеческих ресурсов, которые в водоканале ограничены, поэтому мы в работе с дебиторской задолженностью применяем дифференцированный подход, используя весь комплекс мер, разрешённых законодательством».