Водоканал составил список должников, у которых могут отключить канализацию

Долги тюменцев перед водоканалом исчисляются миллионами рублей. Чтобы хоть как-то решить этот вопрос, специалисты водоснабжающей организации запланировали такую меру как ограничение канализации. На сайте тюменского водоканала уже появился список домов, в которых в ближайшее время будет производиться ограничение.
В списке 540 домов с различных районов областного центра.
Напомним, что эту разрешённую федеральным законом вынужденную меру специалисты тюменского водоканала массово применяют с осени этого года с помощью нескольких подрядных организаций, благодаря чему ежедневно удается ограничить до нескольких десятков квартир злостных неплательщиков за воду. Как показывает практика, это одна из самых эффективных мер.
«Примерно около половины должников оплачивают всю задолженность сразу после получения уведомления о введении ограничения, — делится опытом директор по сбыту компании „Тюмень Водоканал“ Екатерина Шаркова,- другие же меры, как например судебные иски, такого эффекта, к сожалению не дают. В среднем от обращения в суд до получения решения уходит около пяти месяцев. Это отнимает много времени и человеческих ресурсов, которые в водоканале ограничены, поэтому мы в работе с дебиторской задолженностью применяем дифференцированный подход, используя весь комплекс мер, разрешённых законодательством».
Тюменцы на такие меры по отношению к должникам реагируют не совсем однозначно, хотя введение ограничения услуг должникам это общемировая практика.
«Нужно понимать, что применяя такие вынужденные меры, мы, в том числе защищаем интересы добросовестных абонентов, — добавляет Екатерина Шаркова, — каждый должен оплачивать тот ресурс, который потребил, никто не должен платить за соседа. Противники применения таких вынужденных мер должны, прежде всего, понимать, что злостные должники, потребляя, но, не оплачивая предоставленные услуги, создают дополнительную нагрузку для добросовестных плательщиков».
В водоканале рекомендуют всем должникам решить вопрос со своей задолженностью за услуги холодного водоснабжения и водоотведения до Нового года, чтобы не оказаться в списке тех, кому будет ограничена канализация в новогодние праздники.
«Работа с должниками имеет системный характер, поэтому не стоит надеяться на то, что можно безнаказанно не оплачивать потреблённые ресурсы, — подытоживает Екатерина Шаркова, — все должники будут привлечены к ответственности, поэтому чтобы не иметь проблем и не увеличить свой долг, лучше решить вопрос с ним уже сейчас».