Вместо заключения под стражу предлагается отбирать загранпаспорта

Мера пресечения в виде заключения под стражу не должна применяться избыточно, вместо нее можно было бы ввести более мягкие меры — например, изъятие загранпаспорта, такое мнение высказал председатель Конституционного суда (КС) РФ Валерий Зорькин.
«Очевидно, что нам надо уходить от избыточного применения меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявил Зорькин. По его мнению, можно было бы возродить так называемое «отобрание вида на жительство», которое содержалось в Уставе уголовного судопроизводства 1864 года. «Ныне это равнялось бы изъятию заграничного паспорта гражданина РФ, или паспорта для иностранного гражданина», — пояснил Зорькин.
Он также предложил вспомнить «отечественный опыт использования такой меры, как передача под надзор полиции, которая могла бы занять промежуточное место между домашним арестом и подпиской о невыезде».
«Надзор полиции может подразумевать гибкую систему ограничений, соответствующих наказанию в виде ограничения свободы. Например, запрет выезда из населенного пункта, изменение места жительства, обязанность периодически являться для отметки в орган полиции и т.д.», — отметил глава КС РФ.
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