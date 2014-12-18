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Вместо заключения под стражу предлагается отбирать загранпаспорта

18 декабря 2014, 15:45
Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин считает, что в некоторых случаях меру пресечения в виде заключения под стражу можно заменить изъятием загранпаспорта.

Мера пресечения в виде заключения под стражу не должна применяться избыточно, вместо нее можно было бы ввести более мягкие меры — например, изъятие загранпаспорта, такое мнение высказал председатель Конституционного суда (КС) РФ Валерий Зорькин.

«Очевидно, что нам надо уходить от избыточного применения меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявил Зорькин. По его мнению, можно было бы возродить так называемое «отобрание вида на жительство», которое содержалось в Уставе уголовного судопроизводства 1864 года. «Ныне это равнялось бы изъятию заграничного паспорта гражданина РФ, или паспорта для иностранного гражданина», — пояснил Зорькин.

Он также предложил вспомнить «отечественный опыт использования такой меры, как передача под надзор полиции, которая могла бы занять промежуточное место между домашним арестом и подпиской о невыезде».

«Надзор полиции может подразумевать гибкую систему ограничений, соответствующих наказанию в виде ограничения свободы. Например, запрет выезда из населенного пункта, изменение места жительства, обязанность периодически являться для отметки в орган полиции и т.д.», — отметил глава КС РФ.

Фото: http://www.newsru.com

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