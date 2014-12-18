Вместо заключения под стражу предлагается отбирать загранпаспорта

«Очевидно, что нам надо уходить от избыточного применения меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявил Зорькин. По его мнению, можно было бы возродить так называемое «отобрание вида на жительство», которое содержалось в Уставе уголовного судопроизводства 1864 года. «Ныне это равнялось бы изъятию заграничного паспорта гражданина РФ, или паспорта для иностранного гражданина», — пояснил Зорькин.