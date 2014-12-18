В России могут появиться синие и «вафельные» дорожные разметки

Прежде всего, речь идет о специальной «вафельной» разметке, которой будут обозначать границы перекрестка. Специальные желтые квадраты позволят ловить нарушителей, которые выезжают на занятый перекресток в нарушение ПДД. При этом камеры фото- и видеофиксации будут моментально фиксировать нарушение и высылать штраф в 1000 рублей. Стоит отметить, что идея о нанесении «вафельной» разметки не нова — такая разметка уже испытывалась в Челябинске, хотя эксперимент по невыясненным причинам признали неудачным.
Другой тип разметки, который также предлагается экспертным сообществом — это специальная синяя разметка. Ей предлагается помечать платные парковочные места, в то время как бесплатные стоянки будут отмечаться белым цветом. Такая цветовая схема действует, например, в Италии и помогает водителям понять, стоит готовить деньги или нет.
Наконец, еще одно предложение касается добавления в ГОСТ нового знака дополнительной информации — таблички, которая позволит автомобилистам парковаться «ёлочкой». Сейчас вместо нее используют табличку 8.6.5., согласно которой водитель должен парковаться перпендикулярно тротуару, в сочетании с разметкой. Однако если разметки нет, то формально водитель, припарковавшись «ёлочкой», нарушает ПДД. Новая табличка призвана скорректировать эту ситуацию.