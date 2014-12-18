В России могут появиться синие и «вафельные» дорожные разметки

Прежде всего, речь идет о специальной «вафельной» разметке, которой будут обозначать границы перекрестка. Специальные желтые квадраты позволят ловить нарушителей, которые выезжают на занятый перекресток в нарушение ПДД. При этом камеры фото- и видеофиксации будут моментально фиксировать нарушение и высылать штраф в 1000 рублей. Стоит отметить, что идея о нанесении «вафельной» разметки не нова — такая разметка уже испытывалась в Челябинске, хотя эксперимент по невыясненным причинам признали неудачным.