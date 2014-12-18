В манеже на Луначарского пройдет первенство региона по легкой атлетике

Как сообщает пресс-служба Центра спортивной подготовки Тюменской области, в чемпионате примут участие около 250 спортсменов из населенных пунктов юга Тюменской области, а также из самой областной столицы, Сургута, Нефтеюганска, Увата и Кургана.
Согласно программе соревнований, в первый день атлетам предстоит состязаться в беге на 60, 400 и 1500 метров. Одновременно с забегами пройдут состязания по прыжкам в высоту и тройному прыжку.
Во второй день запланированы забеги на более длинные дистанции, включая кросс на 5000 метров, а также эстафета 4 по 200 метров. Помимо этого на отдельной площадке пройдут соревнования по толканию ядра и прыжкам в длину.