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В манеже на Луначарского пройдет первенство региона по легкой атлетике

18 декабря 2014, 17:03
Открытый чемпионат и первенство Тюменской области по легкой атлетике в закрытых помещения состоится эти выходные, 20–21 декабря, в Тюмени. Соревнования пройдут в Легкоатлетическом манеже по улице Луначарского.

Как сообщает пресс-служба Центра спортивной подготовки Тюменской области, в чемпионате примут участие около 250 спортсменов из населенных пунктов юга Тюменской области, а также из самой областной столицы, Сургута, Нефтеюганска, Увата и Кургана.

Согласно программе соревнований, в первый день атлетам предстоит состязаться в беге на 60, 400 и 1500 метров. Одновременно с забегами пройдут состязания по прыжкам в высоту и тройному прыжку.

Во второй день запланированы забеги на более длинные дистанции, включая кросс на 5000 метров, а также эстафета 4 по 200 метров. Помимо этого на отдельной площадке пройдут соревнования по толканию ядра и прыжкам в длину.

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