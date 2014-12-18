Тюменские власти планируют сносить по 1,2 тысяч гаражей в год

Администрация Тюмени планирует решить проблему с незаконно установленными гаражами в городе в течение трех лет. Для этого городские власти намерены сносить по 1,2 тысячи металлических построек в год, рассказал заместитель главы администрации Максим Афанасьев в ходе сегодняшней комиссии по градостроительству и земельным отношениям Тюменской городской думы.
Как отметил в ходе своего доклада заместитель главы, по состоянию на 1 декабря в городе насчитывалось около 3,1 тысяч незаконно установленных гаражей, на начало года их было чуть больше 4,2 тысяч. По словам Афанасьева, темпы сноса за 2014 год значительно увеличились, их городские управы будут придерживаться в течение следующих лет. «Мы понимаем, что нужно учитывать социальную сторону этого вопроса и подходить к сносу в первую очередь там, где у нас должны располагаться новые объекты дорожной инфраструктуры и новые объекты, — отметил заместитель главы администрации. — Все остальное будем сносить по мере обращения физических лиц и депутатского корпуса».
В настоящее время по данным администрации от гаражей-«ракушек» практически удалось избавиться в центральной части города, некоторое их количество еще осталось в районах старой застройки и на КПД. Как правило, основная часть гаражей находится на периферии, часто граничит с индивидуальной жилой застройкой, например, в поселке Мелиораторов, на Мысу и в других отдаленных районах.
Следует отметить, что удаление незаконной постройки с городской территории, как правило, проводится за счет самого владельца. В 95% случаев собственника удается найти и принудить убрать свое имущество.
К слову, борьба с другими незаконными постройками, в частности погребами, проводится в городе аналогичным образом. Как пояснил Максим Афанасьев, отвечая на вопросы депутатов, здесь в работу будут браться в первую очередь объекты, где на 2015–2016 годы запланированы мероприятия по благоустройству. Это, как правило, дворовые территории, а также участки, прилегающие к межквартальным проездам. «Мы считаем, что будоражить жителей в тех районах, где погреба не создают дискомфорт, не следует, — отметил Афанасьев. — Как правило, такие объекты находятся на разграниченных территориях. Если таковое разграничение произведено, то это уже волеизъявление собственников земельного участка. Где разграничения нет, уже зона нашей ответственности».