Тюменские власти планируют сносить по 1,2 тысяч гаражей в год

Как отметил в ходе своего доклада заместитель главы, по состоянию на 1 декабря в городе насчитывалось около 3,1 тысяч незаконно установленных гаражей, на начало года их было чуть больше 4,2 тысяч. По словам Афанасьева, темпы сноса за 2014 год значительно увеличились, их городские управы будут придерживаться в течение следующих лет. «Мы понимаем, что нужно учитывать социальную сторону этого вопроса и подходить к сносу в первую очередь там, где у нас должны располагаться новые объекты дорожной инфраструктуры и новые объекты, — отметил заместитель главы администрации. — Все остальное будем сносить по мере обращения физических лиц и депутатского корпуса».