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Тюменские фотографы готовят проект о людях с заболеваниями крови

18 декабря 2014, 15:15
Объединение фотографов снимает детей с гематологическими заболеваниями, чтобы напомнить тюменцам: кровь таким больным нужна постоянно. Результатом фотопроекта «Кровь во имя жизни» станет выставка, которая пройдет в феврале в одном из торговых центров нашего города.
Сюжет
Тюмень

«Мы, пять фотографов, выпускники школы Марата Губайдуллина, решили сделать социальный проект. И так как ребенок одного из фотографов страдает заболеванием крови, решили обратить внимание именно на эту проблему», — рассказала Оксана Пархомцева.

Тема проекта — донорство. Фотографы хотят донести мысль, что кровь нужно сдавать постоянно, а не время от времени, во время трагедий или катастроф. «После того, как упал ATR-72 стояли очереди, чтобы сдать кровь», — делится девушка.

В настоящее время фотографы провели репортажную съемку в отделении больницы — поснимали детей с заболеваниями крови. Также они хотели бы сделать героями проекта людей, которые справились с этим тяжелым заболеванием, но пока на контакт выздоровевшие почти не идут. «Видимо, не хотят возвращаться к тяжелому времени», — размышляет Оксана.

Для участия приглашаются дети, у которых есть диагноз онкологического или гематологического заболевания, а также дети, которые смогли преодолеть тяжелую болезнь.

Инициаторы проекта ищут спонсора: финансовая помощь нужна, чтобы напечатать фотографии, буклеты и листовки. Сумма — ориентировочно около 50 тысяч рублей.

Результатом проекта будет выставка, которая пройдет в торговом центре «Премьер» или «Вояж» — место еще определяется.

Фото: http://vk.com/tospk

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