Тюменские фотографы готовят проект о людях с заболеваниями крови

В настоящее время фотографы провели репортажную съемку в отделении больницы — поснимали детей с заболеваниями крови. Также они хотели бы сделать героями проекта людей, которые справились с этим тяжелым заболеванием, но пока на контакт выздоровевшие почти не идут. «Видимо, не хотят возвращаться к тяжелому времени», — размышляет Оксана.