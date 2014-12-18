Тюменские фотографы готовят проект о людях с заболеваниями крови

«Мы, пять фотографов, выпускники школы Марата Губайдуллина, решили сделать социальный проект. И так как ребенок одного из фотографов страдает заболеванием крови, решили обратить внимание именно на эту проблему», — рассказала Оксана Пархомцева.
Тема проекта — донорство. Фотографы хотят донести мысль, что кровь нужно сдавать постоянно, а не время от времени, во время трагедий или катастроф. «После того, как упал ATR-72 стояли очереди, чтобы сдать кровь», — делится девушка.
В настоящее время фотографы провели репортажную съемку в отделении больницы — поснимали детей с заболеваниями крови. Также они хотели бы сделать героями проекта людей, которые справились с этим тяжелым заболеванием, но пока на контакт выздоровевшие почти не идут. «Видимо, не хотят возвращаться к тяжелому времени», — размышляет Оксана.
Для участия приглашаются дети, у которых есть диагноз онкологического или гематологического заболевания, а также дети, которые смогли преодолеть тяжелую болезнь.
Инициаторы проекта ищут спонсора: финансовая помощь нужна, чтобы напечатать фотографии, буклеты и листовки. Сумма — ориентировочно около 50 тысяч рублей.
Результатом проекта будет выставка, которая пройдет в торговом центре «Премьер» или «Вояж» — место еще определяется.
Фото: http://vk.com/tospk