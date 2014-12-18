Тюменская область — в ТОП-15 лучших по инвестклимату территорий

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев подчеркивал, что регион занимает лидирующие позиции в привлечении инвестиций, создании благоприятного предпринимательского климата, а также в развитии промышленности. «По последним данным, индекс промышленного производства, являющийся интегральным показателем, за год составил 112%. Этот показатель в настоящее время — самый высокий в Уральском федеральном округе и один из самых высоких в стране, — отмечал глава региона. — Хочется, однако, чтобы все элементы работали более слаженно, мы стремимся перевести взаимодействие с инвесторами с ручного управления на системные рельсы — это наш приоритет».