Тюменская область — в ТОП-15 лучших по инвестклимату территорий

По данным «Российской газеты», первые три позиции рейтинга занимает Ульяновская область, Хабаровский край и Краснодарский край. Тюмень уступает лидерам лишь 14 баллов.
Губернатор Тюменской области Владимир Якушев подчеркивал, что регион занимает лидирующие позиции в привлечении инвестиций, создании благоприятного предпринимательского климата, а также в развитии промышленности. «По последним данным, индекс промышленного производства, являющийся интегральным показателем, за год составил 112%. Этот показатель в настоящее время — самый высокий в Уральском федеральном округе и один из самых высоких в стране, — отмечал глава региона. — Хочется, однако, чтобы все элементы работали более слаженно, мы стремимся перевести взаимодействие с инвесторами с ручного управления на системные рельсы — это наш приоритет».
Добавим, в расчет параметров принимался нормотворческий труд территории при регулировании работы местных бизнесменов. Эксперты анализировали вовлеченность в данный процесс губернатора, уровень публичности актов и использование ресурсов официального портала органов власти. Изучались взаимодействие с предпринимателями региона, методическое и организационное сопровождение документов, а также деятельность в данном направлении органов местного самоуправление, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.
Нововведением нынешнего мониторинга стал блок вопросов, предусматривающих их оценку региональным бизнес-сообществом. В опросе приняли участие четыре ведущих бизнес-ассоциации, с которыми заключены соглашения о сотрудничестве: РСПП, ТПП, «ОПОРА России» и «Деловая Россия», их региональные отделения.