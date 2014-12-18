Свиной грипп до Тюмени не доберется

«Мы прогнозируем превышение порога заболеваемости респираторными инфекциями в конце января — начале февраль. Появления свиного или птичьего гриппа мы не ждем. В этом сезоне не ожидается высокого роста заболеваемости, грипп в пока не зарегистрирован. К тому же, мы провели массовую вакцинацию, эти профилактические мероприятия принесут нужные результаты», — сказал директор департамента здравоохранения администрации Тюмени Юрий Гиберт на заседании постоянной комиссии по социальной политике и городскому самоуправлению Тюменской городской думы.
Заболеваемость совокупного населения области ниже уровня порогового значения на 8,4%, снижение к предыдущей неделе — 1,4%. В областном центре зарегистрировано 7108 случаев ОРВИ, что ниже порога на 11,4%, на уровне предыдущей недели.
По данным мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов, преимущественно циркулируют риновирусы, аденовирусы.
Управление Роспотребнадзора напоминает, что в период сезонного и эпидемического подъема заболеваемости ОРВИ необходимо избегать контактов с лицами, имеющими признаки заболевания, сократить время пребывания в общественных местах, регулярно и тщательно мыть руки с мылом или протирать их специальным средством для обработки рук, проветривать помещение и делать влажную уборку, а также вести здоровый образ жизни (полноценный сон, сбалансированное питание, физическая активность).
При заболевании ОРВИ не заниматься самолечением, обращаться своевременно за медицинской помощью.
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