Свиной грипп до Тюмени не доберется

«Мы прогнозируем превышение порога заболеваемости респираторными инфекциями в конце января — начале февраль. Появления свиного или птичьего гриппа мы не ждем. В этом сезоне не ожидается высокого роста заболеваемости, грипп в пока не зарегистрирован. К тому же, мы провели массовую вакцинацию, эти профилактические мероприятия принесут нужные результаты», — сказал директор департамента здравоохранения администрации Тюмени Юрий Гиберт на заседании постоянной комиссии по социальной политике и городскому самоуправлению Тюменской городской думы.