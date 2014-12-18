Стоимость высшего образования в России повышаться не будет

Студенческий омбудсмен будет внимательно следить за ситуацией и возьмет под особый контроль все жалобы на стоимость обучения, поступающие на бесплатную «горячую линию» и на свой сайт. Также правозащитник проконтролирует сайты образовательных организаций, где вузы обязаны публиковать актуальную информацию о ценах.