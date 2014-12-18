Стоимость высшего образования в России повышаться не будет

Уполномоченный по правам студентов в России Артем Хромов проконтролирует соблюдение федерального законодательства в части стоимости обучения в высших учебных заведениях.
В связи со сложившейся финансово-экономической ситуацией многие студенты по всей стране выражают обеспокоенность потенциальным повышением цен на учебу в вузах.
Студенческий омбудсмен будет внимательно следить за ситуацией и возьмет под особый контроль все жалобы на стоимость обучения, поступающие на бесплатную «горячую линию» и на свой сайт. Также правозащитник проконтролирует сайты образовательных организаций, где вузы обязаны публиковать актуальную информацию о ценах.
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» обязывает указывать в договоре между студентом и вузом полную стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты на весь срок учебы. Увеличение стоимости после заключения контракта не допускается.
При этом согласно приказу Минобрнауки России № 1267 цена за обучение может меняться не чаще раза в год на величину, не превышающую официально установленный уровень инфляции.
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