«Рубин» проиграл казанскому «Барсу» по буллитам

Пропустили же «рубиновцы» в самом начале матча, толком еще не вкатившись в игру. На второй минуте нападающий хозяев Булат Байкеев поразил ворота «Рубина». Во время дальнейшего противостояния команды не смогли склонить чашу весов в свою пользу, вплоть до реванша в исполнении Сандера. По ходу борьбы «рубиновцы» вдвое перебросали соперника — 35:21, сообщает пресс-служба клуба. Однако, как и в предыдущей игре против «Ариады», количество не смогло перейти в качество.