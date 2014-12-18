«Рубин» проиграл казанскому «Барсу» по буллитам

Отметим, что в этой встрече приняли участие трое игроков из КХЛ, откомандированных ханты-мансийской «Югрой» в рамках договора о партнерстве: бывшие игроки «Рубина» Андрей Чибисов и Кирилл Адамчук, а также Айрат Зиязов.
Тем не менее единственная шайба в этом матче оказалась на счету Дениса Сандера, вышедшего на лед после долгого перерыва. Нападающий «Рубина» таким образом открыл счет своим голам в «регулярке». Шайба была заброшена гостями в начале третьего периода.
Пропустили же «рубиновцы» в самом начале матча, толком еще не вкатившись в игру. На второй минуте нападающий хозяев Булат Байкеев поразил ворота «Рубина». Во время дальнейшего противостояния команды не смогли склонить чашу весов в свою пользу, вплоть до реванша в исполнении Сандера. По ходу борьбы «рубиновцы» вдвое перебросали соперника — 35:21, сообщает пресс-служба клуба. Однако, как и в предыдущей игре против «Ариады», количество не смогло перейти в качество.
Под конец основного времени сибиряки получили 12 штрафных минут и начали овертайм в меньшинстве. Тем не менее игра была доведена до серии буллитов. Со стороны «Рубина» ворота соперника атаковали Андрей Чибисов, Александр Тимирев и все тот же Сандер, однако, свои шансы они упустили. А вот нападающий «Барса» Виктор Шахворостов принес своей команде победу и два балла в турнирной таблице.