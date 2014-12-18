nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Российские вузы незаконно «обдирают» студентов

18 декабря 2014, 10:20
Минобрнауки России направлены в Рособрнадзор для проведения проверки жалобы студентов ряда вузов, где взимается плата за пропуск занятий и пересдачу предметов под предлогом оказания платных образовательных услуг.

Соответствующие обращения студентов направил в ведомство Уполномоченный по правам студентов в Российской Федерации Артем Хромов. В его обращении говорится об участившихся случаях жалоб учащихся на принуждение к оплате пропусков занятий и пересдач предметов.

«Платные пересдачи нередко оформляются в качестве „дополнительных образовательных услуг“, что прямо нарушает нормы российского законодательства. Так, согласно п. 7 ст. 58 закона „Об образовании“, „взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной аттестации не допускается“. Оформление штрафов за пропуск занятий также неправомерно.

Согласно п. 4 ст. 43 закона „Об образовании“, на студента может быть наложено только дисциплинарное взыскание, которое не предусматривает систему штрафов», — говорится в обращении студенческого омбудсмена. В его обращении также подчёркивается, что к жалобам студенты приложили квитанции об оплате.

Минобрнауки России рассмотрело данные обращения и, учитывая то, что они могут свидетельствовать о возможных коррупционных правонарушениях в образовательных организациях, незамедлительно направило их для проведения проверки в Рособрнадзор.

#Новости#Вузы#Россия#Студенты#Минобрнауки#Катя#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25