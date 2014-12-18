Российские вузы незаконно «обдирают» студентов

Согласно п. 4 ст. 43 закона „Об образовании“, на студента может быть наложено только дисциплинарное взыскание, которое не предусматривает систему штрафов», — говорится в обращении студенческого омбудсмена. В его обращении также подчёркивается, что к жалобам студенты приложили квитанции об оплате.