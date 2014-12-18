Российские вузы незаконно «обдирают» студентов

Соответствующие обращения студентов направил в ведомство Уполномоченный по правам студентов в Российской Федерации Артем Хромов. В его обращении говорится об участившихся случаях жалоб учащихся на принуждение к оплате пропусков занятий и пересдач предметов.
«Платные пересдачи нередко оформляются в качестве „дополнительных образовательных услуг“, что прямо нарушает нормы российского законодательства. Так, согласно п. 7 ст. 58 закона „Об образовании“, „взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной аттестации не допускается“. Оформление штрафов за пропуск занятий также неправомерно.
Согласно п. 4 ст. 43 закона „Об образовании“, на студента может быть наложено только дисциплинарное взыскание, которое не предусматривает систему штрафов», — говорится в обращении студенческого омбудсмена. В его обращении также подчёркивается, что к жалобам студенты приложили квитанции об оплате.
Минобрнауки России рассмотрело данные обращения и, учитывая то, что они могут свидетельствовать о возможных коррупционных правонарушениях в образовательных организациях, незамедлительно направило их для проведения проверки в Рособрнадзор.