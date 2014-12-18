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Об обращении отходов предприятиям нужно сообщить в департамент

18 декабря 2014, 09:41
Департамент недропользования и экологии Тюменской области доводит до сведения всех хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по обращению с отходами, о своевременности предоставления данных для ведения Регионального кадастра отходов Тюменской области за отчетный 2014 год.

Отчетность — обязанность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в процессе деятельности которых образуются отходы, а также ведущих деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов.

По информации департамента, отчетность за 2014 год можно будет сдать в период с 1 января по 10 февраля 2015 года через Интернет в электронном виде на сайте по адресу: http://rko.72to.ru/.

«При невозможности сдачи отчетности через интернет, заполненные формы необходимо предоставить (направить) в департамент по адресу: 625000, г. Тюмень, ул. Советская, 61, каб. 805, 802 (отдел обращения с отходами, нормирования и государственной экологической экспертизы)», — сообщают в ведомстве.

Консультацию по интересующим вопросам можно получить по телефонам отдела обращения с отходами, нормирования и государственной экологической экспертизы Департамента: (3452) 55-62-36, 55-62-37, 55-62-34, 55-62-23, 55-62-24, 55-62-25.

За нарушение порядка предоставления сведений, необходимых для ведения Регионального кадастра отходов Тюменской области, с 2011 года Кодексом Тюменской области об административной ответственности предусмотрена ответственность, в виде административного штрафа на должностных лиц и индивидуальных предпринимателей в размере 10 тысяч рублей, на юридических лиц — 100 тысяч рублей.

#Новости#Отходы#Предприятия#Экология#Женя#Экономика
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